El delantero hispano-senegalés Sekou Gassama reforzará al Universitario

1 minuto

Lima, 27 dic (EFE).- Universitario de Deportes, tricampeón del fútbol peruano, anunció este sábado la contratación del delantero hispano-senegalés Sekou Gassama, de 30 años, quien jugará la Liga 1 nacional y la Copa Libertadores de 2026.

El equipo crema, que ha contratado al entrenador español Javier Rabanal, destacó que Gassama ha desarrollado su carrera futbolística en Chipre y Argelia, pero especialmente en España, en equipos como Valencia, Rayo Vallecano, UD Almería y Málaga.

«Su camino profesional le ha permitido consolidarse como un delantero fuerte, con capacidad para jugar de espaldas al arco, atacar los espacios y generar peligro constante en el área rival», agregó el club.

La U sostuvo que de esta manera fortalece su «objetivo de seguir siendo protagonista en el plano local y afrontar con ambición los desafíos en competencias internacionales». EFE

dub/hbr