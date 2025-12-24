El Departamento de Justicia de EE.UU. recibe un millón de nuevos documentos sobre Epstein

1 minuto

Washington, 24 dic (EFE).- El Departamento estadounidense de Justicia informó este miércoles de que ha recibido de parte del FBI y de la Fiscalía de Nueva York cerca de un millón de nuevos documentos presuntamente relacionados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein que deberá revisar antes de hacerlos públicos.

«Tenemos abogados trabajando incansablemente para revisar y realizar las tachaduras legalmente requeridas para proteger a las víctimas y publicaremos los documentos lo antes posible. Debido al gran volumen de material, este proceso podría demorarse algunas semanas más», detalló en un mensaje en redes sociales. EFE

er/psh