El desempleo en Brasil cae a su menor nivel en 14 años

2 minutos

Río de Janeiro, 30 dic (EFE).- El índice de desempleo en Brasil en el trimestre concluido en noviembre fue del 5,2 % de la población económicamente activa, el nivel más bajo desde 2012, cuando comenzó a hacerse la medición con los actuales criterios, mientras que la tasa de informalidad se ubicó en el 37,7 %, informó este martes el Gobierno.

En el trimestre terminado en noviembre el desempleo se ubicó dos décimas abajo del concluido en octubre (5,4 %), mientras que en el comparativo anual cayó 0,9 puntos porcentuales, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

El número de brasileños sin empleo cayó a 5,6 millones en el trimestre concluido en noviembre, también el menor en 14 años.

La tasa de desempleo más baja de la serie histórica estuvo acompañada de una nueva marca en el número de personas empleadas en el país: 103,2 millones.

El empleo en el trimestre terminado en noviembre creció, en el comparativo interanual, gracias a las contrataciones en el sector privado, especialmente en transporte, almacenamiento y correo (+3,9 %) y en la administración pública (+5,6 %) en las áreas de defensa, educación y seguridad social, además del incremento del 2,9 % de los trabajadores por cuenta propia.

La economía brasileña, la mayor de América Latina, avanzó un 0,1 % en el tercer trimestre y el Gobierno prevé que culminará 2025 en el 2,4 %.

El Gobierno le atribuye la desaceleración al alto nivel de la tasa básica de intereses del país, que se ubica en el 15 % anual, la mayor en dos décadas, para mantener bajo control la inflación que sigue por encima de la meta de la institución monetaria. EFE

