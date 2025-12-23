El documental sobre Melania Trump se estrenará en el rebautizado Centro Trump-Kennedy

2 minutos

Redacción Internacional, 23 dic (EFE).- El documental sobre la primera dama estadounidense, Melania Trump, se estrenará en el rebautizado como Centro Trump-Kennedy, asegura el medio especializado The Hollywood Reporter, que no precisa la fecha en la que se proyectará en esa emblemática institución artística de Washington.

El trailer de ‘Melania’ se dio a conocer la semana pasada. «Aquí vamos de nuevo», advierte la exmodelo eslovena de 55 años en los primeros segundos del avance, ataviada con el ahora ya icónico atuendo de amplio sombrero y abrigo azul marino que lució en la segunda toma de posesión de su esposo, el presidente Donald Trump.

El proyecto de Amazon MGM Studios llegará a los cines el 30 de enero de 2026 y fue anunciado el pasado enero, apenas dos semanas antes de que el líder republicano volviera a la Casa Blanca. Además de esa cinta de 104 minutos, la plataforma prepara una serie documental de tres episodios.

Está dirigido por Brett Ratner, conocido por la saga ‘Rush Hour’ y por acusaciones de mala conducta sexual en su contra al inicio del movimiento ‘Me Too’, en 2017. Según subraya The Hollywood Reporter, esta producción biográfica supone la vuelta de Ratner tras esas denuncias.

El filme es visto como un paso más en la apertura de Melania al público estadounidense, después de la publicación de un libro de memorias a finales de 2024. «Todo el mundo quiere saber. Así que aquí está», afirma en este nuevo proyecto.

El Centro Trump-Kennedy era conocido hasta este mes como el Centro Kennedy de las Artes Escénicas.

El pasado 19 de diciembre añadió a su fachada el nombre de Trump, un día después de que su junta directiva, liderada por el republicano, votara a favor de rebautizar esa institución.

El cambio, según ha indicado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se debe a «la increíble labor» que el mandatario estadounidense «ha realizado durante el último año para salvar el edificio».

El nombre del Centro Kennedy fue establecido por ley en enero de 1964, de manera que una modificación de estas características debería pasar por el Congreso, donde los republicanos tienen mayoría. EFE

