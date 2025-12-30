El dominicano Chris Duarte encestó nueve en el triunfo de su equipo

Málaga (España), 30 dic (EFE).- El Unicaja logró una valiosa victoria para cerrar el año ante el Joventut Badalona (105-83) que le coloca más cerca de sellar su billete para la Copa del Rey 2026, con un balance de 8-4 en Liga Endesa, empatado con el propio club catalán, que jugó de nuevo sin el lesionado Ricky Rubio y compitió durante 35 minutos.

Con siete triples en el último cuarto, resuelto con un parcial de 34-18, Unicaja hundió el barco de Joventut en los últimos cinco minutos de partido con una aportación ofensiva clave de los internacionales españoles Jonathan Barreiro y Alberto Díaz, que anotaron nueve y catorce puntos, respectivamente.

El partido dejó un cuarto inicial sin respiro, de máxima igualdad, y para muestra, esta secuencia: dos triples consecutivos del equipo malagueño, otro como respuesta de Adam Hanga, una bella maniobra bajo aro de Ante Tomic y una penetración de Kendrick Perry (21-21, minuto 10).

El Joventut Badalona, que juega de memoria, mantenía el pulso con personalidad y efectividad, aunque no pudiera contar tampoco este martes con su jugador franquicia, Ricky Rubio, que no viajó a Málaga por lesión.

Ibon Navarro apostó por dejar fuera de la convocatoria al ala-pívot Tyson Pérez. Con Nihad Djedovic, que no estuvo ante el Real Madrid el pasado domingo, ganaban en tiro de tres, y con uno suyo Unicaja firmó el 33-26 a 6:40 del descanso, primera distancia significativa del partido.

Dicho resultado era fiel reflejo de que Unicaja estaba en su momento de gobernar el juego, rotando quintetos y sin dejar de funcionar, pero hacia el final del segundo cuarto, contuvo la ‘Penya’ con defensa y con triples (45-42).

Tras el paso por vestuarios, pidió tiempo muerto el cuadro catalán para frenar un gran arranque de Unicaja, con un gran impacto del internacional con Jamaica Chase Audige que ayudó a llegar a una ventaja de diez puntos (63-53, minuto 27).

Badalona recortó con aciertos de Ludde Hakanson, con dos de cuatro en triples en los tres primeros cuartos, y Guillem Vives, con tres de cuatro. Es un equipo guerrero el de Daniel Miret, pero la gasolina y la inspiración iban a terminarse en el último tramo del partido.

Dos triples de Alberto Díaz y otro de Barreiro prendieron la mecha del público malagueño del Martín Carpena, que vibró con el 82-71 favorable a Unicaja a 6:23 del final, paso importante hacia el triunfo.

Ahí se dio el principio del fin para Joventut, porque Unicaja rompió el partido en tres fogonazos para sellarlo (89-73), otra vez con Barreiro clavando uno de sus tres triples en momentos clave, celebrando con rabia una victoria importantísima para los cajistas.

– Ficha técnica:

105- Unicaja (21+24+26+34): Díaz (14), Duarte (9), Barreiro (9), Tillie (10), Balcerowski (9) -quinteto inicial-, Perry (11), Webb III (5), Sulejmanovic (5), Kalinoski (9), Audige (11), Rubit (10), Djedovic (3).

83- Joventut Badalona (21+21+23+18): Vives (11), Hunt (14), Ruzic (4), Birgander (4), Kraag (8) -quinteto inicial-, Drell (0), Hakanson (19), Dekker (2), Allen (0), Tomic (14), Hanga (7).

Árbitros: Antonio Conde, Alberto Sánchez Sixto e Igor Esteve.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, de Málaga, ante 10.257 espectadores. EFE

