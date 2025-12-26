El Ejército colombiano logra en 2025 la mayor incautación de armas de los últimos 10 años

2 minutos

Bogotá, 26 dic (EFE).- El Ejército colombiano ha logrado incautar este año 919 fusiles, 2.320 pistolas y revólveres y 63 ametralladoras, lo que representa el mayor decomiso de armas de la última década, informaron este viernes fuentes castrenses.

«En 2025 alcanzamos la mayor incautación de armamento de los últimos 10 años con 919 fusiles, 2.320 pistolas y revólveres, 63 ametralladoras y más de 738.000 municiones de diferentes calibres», aseguró el comandante del Ejército, el general Luis Emilio Cardozo.

La incautación de este arsenal impidió que los grupos armados lo utilizaran contra la población civil, la infraestructura y las tropas, según explicó el oficial al hacer un balance de la acción de las fuerzas de seguridad en su lucha contra el delito durante 2025.

Por otro lado, en la lucha contra las minas antipersonal, fueron neutralizadas —activadas de forma controlada— 5.972 unidades, lo que representa un incremento del 7 % frente a 2024.

Asimismo, se incautaron 4.747 artefactos explosivos, 342 medios de lanzamiento y más de 22 toneladas de explosivos.

«Cada mina neutralizada representa vidas salvadas», aseguró el alto mando militar.

Las operaciones de incautación se ejecutan en zonas con fuerte presencia de grupos armados como las disidencias de las FARC, la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo —la mayor estructura criminal del país—, organizaciones que buscan el control territorial para lucrarse del narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas, entre otras actividades ilícitas.

Finalmente, los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) capturaron este año a 1.020 personas vinculadas a la extorsión y el secuestro.

En sus operativos, los Gaula del Ejército liberaron a 105 personas y rescataron a otras 175, «incrementando en más del 200 % la efectividad operacional frente a estos delitos de lesa humanidad que hoy afectan a nuestra sociedad», recalcó el general Cardozo. EFE

ocm/mb

(foto) (video)