El Ejército israelí ataca supuestas estructuras militares de Hizbulá en el sur del Líbano

1 minuto

Jerusalén, 24 dic (EFE).- El Ejército israelí dijo este miércoles haber atacado supuestas estructuras militares pertenecientes al grupo armado chií Hizbulá en el sur del Líbano, según un comunicado oficial publicado en sus canales.

«Hace poco, las tropas atacaron varias bases de lanzamiento (de misiles) de la organización terrorista Hizbulá en diversas zonas del sur del Líbano», recoge la nota militar.

El comunicado agrega que el Ejército habría desmantelado, además, «estructuras militares» desde las cuales militantes de Hizbulá «habían operado recientemente».

El mensaje castrense no hace mención a posibles heridos o víctimas mortales causados por sus ataques.

El Ejército del Líbano aseguró este martes que «está a punto de completar la primera fase de su plan», que supone el control en exclusividad del armamento por los militares y el desarme del grupo chií libanés Hizbulá.

Pese al alto el fuego entre Israel y el Líbano, que cumplió un año desde su entrada en vigor a finales de noviembre, los ataques israelíes en territorio libanés son prácticamente diarios.

Israel mató a 380 supuestos miembros de Hizbulá en el país árabe desde que comenzó la tregua, anunciaron la semana pasada las fuerzas armadas en un comunicado en el que acusaron al grupo chií de violar el acuerdo de tregua en 1.900 ocasiones.

La ONU denunció que al menos 127 civiles habían muerto en los ataques, casi diarios, contra el Líbano, tras un año del alto el fuego. EFE

ybp/jgb