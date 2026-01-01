El Ejército israelí mata a un palestino de 26 años en el norte de Cisjordania

Jerusalén, 1 ene (EFE).- El Ejército israelí mató a un joven palestino de 26 años en la madrugada de este jueves en una aldea del norte de Cisjordania ocupada después de que, según la versión israelí, lanzara piedras a sus soldados.

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina informó de que el joven responde al nombre de Jatab Mohamed Sarhan Daraghmeh y murió al recibir disparos de las tropas israelíes en la aldea de Al Lubban Ash Sharqiya, al sur de la ciudad cisjordana de Nablus.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí indicó que sus soldados se encontraban haciendo una operación en la aldea cuando unos palestinos, a los que califica de «terroristas», lanzaron piedras contra ellos.

«Los soldados eliminaron a un terrorista. Se identificaron dos impactos entre los terroristas adicionales», dijo el Ejército.

La agencia ofician palestina Wafa informó por su parte de que dos jóvenes resultaron heridos por los disparos, que se produjeron a la entrada de la aldea, en la carretera principal entre Ramala y Nablus.

Uno de ellos murió y el otro fue trasladado al Hospital Salfit tras recibir cuatro disparos mientras intentaba rescatar al primero, indica la agencia.

Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), entre enero de 2024 y diciembre de 2025 las fuerzas israelíes mataron a 699 palestinos en el territorio de Cisjordania, ocupado por Israel. EFE

