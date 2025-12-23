El Ejecutivo rumano nombra nuevos ministros de Defensa y Economía

1 minuto

Bucarest, 23 dic (EFE).- El Gobierno rumano ha nombrado a Radu Miruta, de 40 años y hasta ahora titular de Economía, como nuevo ministro de Defensa, en sustitución de Ionut Mosteanu, que dimitió recientemente, y a Irineu Darau al frente de la cartera de Economía.

El centrista Miruta y el liberal Darau prestaron hoy juramento a sus nuevos cargos en una ceremonia celebrada ante el presidente de Rumanía, Nicusor Dan, televisada en directo desde el palacio presidencial ‘Cotroceni’ de Bucarest.

«Haré todo lo que esté a mi alcance para garantizar que el Ejército rumano reciba el debido respeto», prometió Miruta en un breve mensaje publicado en redes sociales.

Esta remodelación del gabinete encabezado por el conservador Ilie Bolojan ha sido desencadenada por la salida de Mosteaunu el pasado 28 de noviembre, cuando dimitió a raíz de un escándalo por mentir sobre su formación académica.

La coalición en el poder -formada por socialdemócratas, conservadores, centristas y la minoría húngara- deberá también nombrar a un nuevo ministro de Educación, después de que el titular, Daniel David, presentara su renuncia por su desacuerdo con los recortes previstos en los fondos destinados a su sector.

El Gobierno de Bolojan afronta actualmente tensiones internas y protestas ciudadanas desatadas por las severas medidas de austeridad que ha introducido para reducir el déficit presupuestario de Rumanía, que en 2024 fue del 9,3 % del PIB, el más alto de la Unión Europea (UE). EFE

asp/wr/psh