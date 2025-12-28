El escrutinio electoral para alcaldías y diputados marcha contra reloj en Honduras

2 minutos

Tegucigalpa, 28 dic (EFE).- El escrutinio especial de centenares de actas con inconsistencias en los niveles de alcaldías y diputados de las elecciones generales en Honduras del pasado 30 de noviembre marcha contra reloj, a dos días de que venza el plazo para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) presente los resultados.

Hasta ahora el CNE solamente ha dado a conocer los resultados del nivel presidencial, declarando el pasado día 24 como presidente electo al candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura, quien es apoyado por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Después de varios días de parálisis, el escrutinio especial se reanudó el sábado con las actas que presentan inconsistencias, comenzando por el nivel de diputados.

El CNE tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados de todo el proceso, cuyo escrutinio se ha demorado por problemas técnicos, administrativos, conflictos internos en el ente electoral, amenazas e incidentes violentos en el Centro Logístico Electoral (CLE), donde se realiza el escrutinio especial.

En algunas alcaldías sucede que las diferencias de votos son muy estrechas entre los candidatos, como es el caso de Tegucigalpa, la capital del país, donde unas 600 papeletas le estarían dando el triunfo al candidato del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya.

El alcalde capitalino, Jorge Aldana, quien busca la reelección arropado con la bandera del Partido Libre, asegura no obstante que él es el ganador.

El coordinador general del Partido Libre, el expresidente Manuel Zelaya, quien además es el esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, convocó a una movilización este lunes hacia el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), en Tegucigalpa, donde se guarda todo el material de las elecciones generales.

La movilización «pacífica», según el exmandatario, es en apoyo de Aldana, quien lleva casi tres semanas exigiendo en las afueras del Infop que se haga un recuento de las actas para demostrar que él ganó las elecciones.

Zelaya expresó en la red social X que «estas elecciones son nulas, las más fraudulentas, manipuladas e infladas de nuestra historia reciente» y que «quienes hayan delinquido deberán responder ante la justicia, sin importar cuándo ni bajo qué poder se intenten proteger». EFE

gr/rao/mb

(foto) (vídeo)