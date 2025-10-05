The Swiss voice in the world since 1935
El español Alejandro Ortega se corona como Mister Global 2025 en Bangkok

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bangkok, 5 oct (EFE).- El español Alejandro Ortega se alzó este domingo con el título Mister Global 2025 en la 11.ª edición de este concurso internacional de belleza masculina, cuya gala final tuvo lugar en Bangkok.

«Han sido tres años muy duros. He luchado en el (nivel) provincial, en el nacional y ahora en el internacional. Llevo cuatro años ya en este mundo y estoy muy contento con mis compañeros y con la organización», dijo ante los medios Ortega, de 26 años y original de la Vall d’Uixó (Castellón), tras erigirse ganador entre los 37 concursantes de todo el mundo que competían por el título.

El representante de Venezuela, William Badell, y el de México, Alejandro Silva, obtuvieron, respectivamente, el segundo y tercer lugar.

Además de la corona y la americana azul que distingue al vencedor, el español recibió un premio de 100.000 bats (unos 3.000 dólares estadounidenses) y, durante un año, ejercerá como embajador de la marca Mister Global en campañas internacionales e iniciativas benéficas.

Ortega es graduado medio en Comercio y ‘Marketing’ y entre sus aficiones figura el tenis.

Fundado en 2014, Mister Global es un concurso anual de belleza masculina que se celebra anualmente en Tailandia y es considerado parte del ‘Grand Slam’ de las competiciones de esta índole, junto con Mr. World, Mister International, Mister Supranational y Manhunt Internacional. EFE

igx-mca/rod

(foto)(vídeo)

