El euro sube tras la mejora de la actividad del sector servicios de la eurozona

3 minutos

Fráncfort (Alemania), 3 dic (EFE).- El euro subió este miércoles hasta el nivel de los 1,1675 dólares tras la sorprendente mejora de la actividad económica del sector servicios de la eurozona en noviembre y la caída del empleo en el sector privado de Estados Unidos.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1659 dólares, frente a los 1,1610 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1668 dólares.

El índice de la actividad comercial del sector servicios de la zona del euro subió en noviembre a 53,6 puntos (53 puntos en octubre), según S&P, por lo que ha sido revisado al alza desde el primer cálculo.

La tasa de inflación en el sector servicios, que el BCE sigue con especial atención, ha vuelto a debilitarse significativamente en términos de precios de venta.

Al mismo tiempo, la inflación de los costes es más alta, debido al crecimiento de los gastos salariales.

«Es probable que el BCE se sienta respaldado en su postura, claramente comunicada, de mantener los tipos de interés sin cambios en la próxima reunión», comentó el economista jefe de Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia.

El economista jefe del BCE, Philip Lane, dijo hoy que los cambios en los tipos de interés son necesarios solo si hay una desviación grande y persistente de la inflación, comentarios que apenas tuvieron repercusión en el tipo de cambio del euro.

«Desviaciones pequeñas de la inflación que no se espera que persistan no exigen una respuesta de política monetaria», consideró Lane en el discurso de apertura del 15º Taller sobre tipos de cambio organizado por, el Banco de Pagos Internacionales (BPI), el BCE y otros bancos centrales en Liubliana.

La inflación general en la eurozona aumentó una décima en noviembre, hasta el 2,2 % interanual (2,1 % en octubre), debido al incremento de los precios de los servicios, pero la subyacente, que excluye la energía, alimentos frescos, tabaco y alcohol porque son más volátiles, se mantuvo en el 2,4 % por tercer mes consecutivo.

El dólar está debilitado porque se prevé que la Reserva Federal (Fed) bajará sus tipos de interés la próxima semana y en 2026, mientras que el BCE los mantendrá.

La caída de la creación de empleo en EEUU apuntala estas expectativas de los mercados, aunque la actividad del sector servicios estadounidense mejoró, según el Instituto para la Gestión de Suministros (ISM).

El sector privado de EEUU perdió en noviembre inesperadamente 32.000 empleos, el mayor descenso desde 2020, según cifras de ADP.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1627 y 1,1675 dólares. EFE

aia/psh