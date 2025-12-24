El expresidente brasileño Bolsonaro sale de prisión e ingresa a hospital para cirugía

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ingresó este miércoles a un hospital de Brasilia para someterse a una cirugía el jueves, en la primera vez que deja la prisión desde que a finales de noviembre comenzó a cumplir una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

Tras los exámenes preoperatorios, Bolsonaro, de 70 años, fue declarado «apto para el procedimiento» para operarlo por una hernia inguinal, según un comunicado del hospital privado DF Star, donde está internado el exmandatario de ultraderecha (2019-2022).

La intervención quirúrgica está programada para las 12H00 GMT y durará unas cuatro horas.

Periodistas de la AFP observaron temprano a un convoy de vehículos negros, escoltados por motocicletas, entrando al estacionamiento del centro de salud.

«Estimamos que se quede internado por un período de cinco a siete días», informó Claudio Birolini, el médico encargado de la operación.

Después de la cirugía se evaluará si Bolsonaro puede someterse a un procedimiento adicional: el bloqueo anestésico del nervio frénico, que controla el diafragma, por un hipo recurrente, agregó Birolini en declaraciones a la prensa.

La salida de Bolsonaro de la cárcel fue autorizada por el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, responsable del caso por el cual el expresidente fue condenado en septiembre por conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022.

El convoy tardó apenas unos minutos en ir desde las dependencias de la Policía Federal, donde Bolsonaro cumple su pena, hasta el hospital DF Star, donde el exgobernante ya fue operado en abril.

El expresidente sufre secuelas de la herida en el abdomen por una puñalada durante un mitin de campaña en 2018, que requirió varias cirugías mayores.

Bolsonaro, recientemente, también fue diagnosticado de cáncer de la piel.

De acuerdo con el médico Brasil Caiado, Bolsonaro está «un poco deprimido» y «ansioso» .

– «Regalo de Navidad» –

El juez De Moraes rechazó el viernes un nuevo pedido de los abogados de Bolsonaro que buscaba que el exgobernante cumpliese su pena en arresto domiciliario, así como un recurso sobre el fondo del caso que intentaba anular la condena.

El magistrado, que ya había aprobado la presencia de la esposa del expresidente, Michelle Bolsonaro, como acompañante en el hospital, autorizó este miércoles visitas de sus hijos, Flávio y Carlos.

De Moraes ordenó a la policía que garantice «vigilancia las 24 horas del día» mientras Bolsonaro permanece internado, con un mínimo de dos agentes en la puerta de su habitación.

Tiene prohibido además el ingreso de computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

Antes de la autorización, Carlos Bolsonaro, exconcejal de Rio de Janeiro, se presentó en la entrada del hospital para «transmitir buenas energías» a su padre.

«Para mí va a ser un excelente regalo de Navidad ver a mi padre. Sé que tal vez él no me va a ver», dijo a periodistas.

El senador Flavio Bolsonaro, el mayor de los hijos del exmandatario, anunció recientemente su candidatura a las presidenciales de octubre de 2026, al asegurar que su padre lo eligió como sucesor. Podría enfrentar en las urnas a Lula, quien ya ha mencionado su intención de buscar un cuarto mandato.

El Congreso brasileño, de mayoría conservadora, aprobó la semana pasada un proyecto de ley que puede reducir el tiempoe efectivo de cárcel de Bolsonaro a poco más de dos años.

El presidente Lula aseguró que vetaría el texto, aunque los parlamentarios pueden a su vez derribar el veto.

