El FSB afirma haber frustrado un atentado contra un alto jefe militar ruso

1 minuto

Moscú, 13 oct (EFE).- El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia, informó hoy que frustró un atentado contra un alto jefe militar del país organizado por los servicios secretos ucranianos junto con el Estado Islámico.

El FSB «evitó un sabotaje y un atentado terrorista contra un alto oficial del Ministerio de Defensa ruso, organizado por los servicios especiales ucranianos en colaboración con los líderes de la organización terrorista internacional Estado Islámico», se afirma en la nota de prensa difundida por el Servicio Federal de Seguridad.

En Moscú, añade el FSB, fueron detenidos tres ciudadanos rusos «involucrados en la ocultación de pruebas del crimen que se planeaba y un individuo procedente de uno de los países de Asia Central, el perpetrador directo de la acción terrorista».

El atentado se planeaba ejecutar en una zona densamente poblada de la capital con un artefacto explosivo de tal potencia que hubiera podido matar o herir a personas en un radio de 70 metros.

El FSB indicó que los servicios secretos ucranianos enviaron los explosivos a Rusia con el empleo de drones aéreos. EFE

mos/cg