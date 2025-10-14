El FSB incoa una causa penal contra Jodorkovski y otros opositores rusos en el exilio

Moscú, 14 oct (EFE).- El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia anunció este martes que ha incoado una causa penal por «organizar una comunidad terrorista» e «intento de usurpación del poder» contra el exmagnate petrolero Mijaíl Jodorkovski y otros destacados opositores rusos en exilio, fundadores del Comité Antibélico de Rusia (CAR).

Según el comunicado del FSB, los otros encausados son el ex primer ministro ruso Mijaíl Kasiánov, excampeón mundial de ajedrez Gary Kaspárov, el escritor Víctor Shenderóvich, los políticos Vladímir Kara-Murzá, Serguéi Alexashenko y Dmitri Gudkov, entre otros.

Además, la lista de incluye a los empresarios Boris Zimin y Yevgueni Chichevarkin, al economista Seguéi Guríev, el periodista Yevgueni Kisiliov, la politóloga Yekaterina Shulman y la jurista Elena Lukiánova.

Con anterioridad, todos los encausados fueron declarados ‘agentes extranjeros’ por las autoridades rusas.

Según el FSB, Jodorkovski y los otros fundadores del CAR «financian formaciones militarizadas ucranianas declaradas en Rusia terroristas y llevan a cabo labores de reclutamiento de personas para dichas formaciones, y utilizan estas posteriormente en planes para hacerse con el poder en Rusia por la fuerza».

El CAR fue fundado el 27 de febrero de 2022, tres días después de que Rusia lanzara su campaña militar en Ucrania, con el objetivo declarado de combatir la «dictadura agresiva» del presidente ruso, Vladímir Putin. EFE

