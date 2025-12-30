El fundador de Lululemon intenta recuperar el control de la empresa canadiense de ropa

Toronto (Canadá), 29 dic (EFE).- El fundador de Lululemon, Chip Wilson, lanzó este lunes la primera andanada por el control de la empresa canadiense de ropa deportiva al nominar tres nuevos directores para su consejo de administración.

Wilson realizó el anuncio de la nominación de los tres directores (Marc Maurer, Laura Gentile y Eric Hirshberg) después de que el consejero delegado de Lululemon, Calvin McDonald, anunciase que dejará el puesto a finales de enero de 2026, así como la caída del valor de la empresa del 43 % desde el inicio de 2025.

El empresario señaló en un comunicado que «es claro para todo el mundo que Lululemon es especial, pero necesita un cambio» y que la empresa requiere «un liderazgo creativo y visionario» para prosperar.

Wilson también criticó que la empresa no había preparado un plan de sucesión para reemplazar a McDonald, ni estaba gestionando debidamente la marca y sus productos.

En respuesta al anuncio de Wilson, la empresa emitió un comunicado en el que aseguró que intentó evaluar los candidatos al consejo que el fundador de Lululemon quería nominar, pero que este se negó a proporcionar los nombres con antelación.

«Ahora que los nombres han sido remitidos, el consejo evaluará los nominados por Wilson en su momento y de acuerdo con el proceso de gobernanza», explicó la compañía. que también destacó que el fundador «no ha estado involucrado con la compañía desde hace una década, desde su salida».

Lululemon también aseguró que en esa década, el valor de la compañía se ha incrementado de forma considerable y que los ingresos han aumentado en casi 9.000 millones de dólares.

Pero Wilson dijo que presentará la documentación necesaria ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC, por su sigla en inglés) para que otros accionistas apoyen a sus candidatos al consejo de administración en la próxima junta general de accionistas.

Wilson no es el único accionista que está presionando a la empresa. El fondo Elliott Investment Management, uno de los mayores inversores activistas del mundo, ha acumulado más de 1.000 millones de dólares en acciones y ha indicado su deseo de involucrarse en la gestión de la compañía.

Wilson fundó Lululemon en 1998 y abandonó su consejo de administración en 2015, aunque sigue siendo uno de los principales accionistas de la compañía. En los últimos meses ha criticado de forma pública a la compañía y al consejo de administración. EFE

