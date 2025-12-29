El funeral y entierro de Brigitte Bardot serán el 7 de enero de 2026 en Saint-Tropez

1 minuto

París, 29 dic (EFE).- El funeral y entierro de la actriz Brigitte Bardot, fallecida este domingo a los 91 años en su propiedad de La Madrague en Saint Tropez, se celebrarán el próximo 7 de enero en esta localidad de la Costa Azul francesa, detalló este lunes la Fundación Brigitte Bardot.

La Fundación en favor de los derechos de los animales precisó que las honras fúnebres se desarrollarán en la iglesia de Notre-Dame de l’Assomption de Saint-Tropez, mientras que «el entierro privado y confidencial» tendrá lugar en el cementerio de la localidad, situado a la orilla del mar.

Bardot, uno de los símbolos sexuales en los años 1950 y 1960, será inhumada en el mismo camposanto que sus padres y que su primer marido, el director Roger Vadim.

El funeral en la iglesia, previsto para las 11.00 horas (10.00 GMT), será retransmitido en pantallas gigantes instaladas en varios puntos de Saint-Tropez, una de las localidades turísticas más famosas de la Costa Azul francesa.

Durante la jornada se llegó a especular con que la célebre artista fuese enterrada, como era su deseo, en su jardín de La Madrague al lado de muchos de los animales que han estado con ella en los últimos años.

Sin embargo, para ello era necesario haber obtenido una autorización específica por parte de la Prefectura. EFE

atc/rcf