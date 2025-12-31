El gobierno argentino cierra la agencia de discapacidad sospechada de corrupción

El gobierno de Argentina anunció este martes la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), objeto de denuncias de corrupción que salpicaron a la hermana del presidente Javier Milei.

Las funciones de asistencia del organismo, hasta ahora independiente del gobierno, serán absorbidas por el ministerio de Salud sin que sean recortadas las prestaciones que ofrece a más de 3 millones de usuarios, informó el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni.

Desde que asumió Milei, en diciembre de 2023, la Andis ha estado bajo una auditoría que ha permitido detectar decenas de miles de beneficiarios irregulares.

El proceso provocó interrupciones en las prestaciones y quejas de beneficiarios, que protagonizaron numerosas protestas callejeras en reclamo de más fondos para la entidad en el marco de un severo ajuste presupuestario.

La Andis también estuvo en medio de un escándalo cuando la justicia ordenó allanar su sede y la de una importante droguería por sospechas del pago de sobornos para conseguir contratos del Estado.

La causa roza a Karina Milei, secretaria de la presidencia y mano derecha del mandatario, quien ha negado las acusaciones.

El caso estalló tras la difusión el 19 de agosto de audios en los que el extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, aseguraba que Karina Milei recibía un 3% de lo pagado por la agencia para la compra de medicamentos.

Poco después, Spagnuolo fue removido del cargo e imputado como supuesto jefe de una asociación ilícita en una causa por la que ya declararon una veintena de personas, entre ellos una exfuncionaria del ministerio de Economía.

Spagnuolo, muy cercano al presidente, negó todos los cargos y arguyó ante la Justicia que los audios fueron manipulados. Sin embargo, la fiscalía mantuvo la acusación en base a más pruebas.

La hermana del presidente fue convocada por la Cámara de Diputados en octubre para dar explicaciones, pero no asistió. Por el momento no ha sido citada por la Justicia.

