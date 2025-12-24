El Gobierno de Bolivia confirma los dos primeros casos de influenza H3N2 en su variante K

La Paz, 24 dic (EFE).- El Ministerio de Salud de Bolivia confirmó este miércoles los dos primeros casos de la influenza H3N2 en su variante K, registrados en el departamento de La Paz, según resultados emitidos por el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa).

Una niña de seis años en la ciudad de La Paz y un adulto de 52 años en la urbe vecina de El Alto fueron diagnosticados con esta patología, aunque sin complicaciones en su salud, informó la ministra de Salud, Marcela Flores, en una conferencia de prensa.

Los síntomas que presentó la niña fueron fiebre, tos, cefalea y se estableció que no fue vacunada contra la influenza, por lo que se procedió «a un manejo ambulatorio» de la enfermedad ante «el rechazo a la internación» hospitalaria, indicó por su parte la viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, Roxana Salamanca.

Mientras que el adulto, que padece de diabetes, fue internado en el Hospital del Norte, de El Alto, tras confirmarse en la víspera que presenta la patología, señaló Salamanca.

Esta persona no tiene registro de viajes al exterior, ni a otras regiones bolivianas en las últimas semanas, agregó.

La ministra recomendó a la población que evite estar en lugares «altamente concentrados», que mantenga hábitos de higiene como el lavado frecuente de manos, el uso de barbijo o mascarilla y, si presentan síntomas de gripe, que acudan al centro de salud más cercano.

También anunció la llegada al país del primer lote de un millón de dosis de vacunas contra la influenza, entre el 15 y el 30 de enero, y otro millón de dosis para marzo o abril.

En las campañas de vacunación se dará prioridad a los niños menores de 5 años, adultos mayores, personas con patologías de riesgo y mujeres embarazadas.

El Gobierno de Bolivia emitió hace una semana la declaratoria de alerta epidemiológica como medida de prevención ante un posible incremento de casos de la influenza A H3N2, incluida la variante K, para evitar una eventual saturación del sistema sanitario nacional.

Según el Ministerio de Salud, la influenza A H3N2 subclado K «no es más letal» que el resto de las formas del virus que circula en el mundo desde 2006, sino que se trata de una «mutación» que incrementó su capacidad de transmisión en un 20 %, por lo que puede contagiar «a una persona más» que las otras variantes.

La semana pasada, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pidió fortalecer la vigilancia del virus y promover la vacunación contra la influenza, especialmente en adultos mayores y personas con factores de riesgo.

El organismo también reportó un incremento de contagios por la variante K en Europa y en varios países asiáticos, situación que también se registró en Estados Unidos y Canadá. EFE

