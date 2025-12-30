El Gobierno de Nicaragua construirá un monumento en honor al fallecido cardenal Obando

San José, 30 dic (EFE).- El Gobierno de Nicaragua anunció este martes que construirá un monumento en memoria del fallecido cardenal nicaragüense Miguel Obando y Bravo, un personaje caracterizado por influir en la vida política del país centroamericano como mediador en el siglo pasado y que murió en junio de 2018.

«Estamos trabajando para rendir homenaje a su eminencia reverendísima, cardenal de la paz y de la reconciliación, el 2 de febrero (de 2026) en su cuna natal, en (el municipio de) La Libertad, Chontales», dijo la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, a través de medios oficiales.

Murillo, esposa del también copresidente, Daniel Ortega, explicó que se está planificando la construcción de «un monumento hermoso» y que, «Dios mediante, se podrá construir para que esa memoria, ese legado de paz, de concordia, de reencuentro se viva en toda Nicaragua”.

El cardenal Obando, quien murió a los 92 años, fue una figura controvertida durante la dictadura de Anastasio Somoza Debayle y en el primer régimen sandinista (1979-1990).

Su papel de mediador se remonta a la lucha guerrillera de los sandinistas que derrocaron al general Somoza el 19 de julio de 1979.

En ese período su labor mediadora resaltó durante el asalto en Managua de un comando sandinista a la mansión de un ministro de Somoza, el 27 de diciembre de 1974.

Cuatro años más tarde, el 22 de agosto de 1978, cuando 25 guerrilleros sandinistas asaltaron el Palacio Nacional de Managua, sede del Congreso, Obando medió para evitar que corriera la sangre.

Su papel contribuyó, en ambos casos, a la liberación de varios dirigentes sandinistas encarcelados por el régimen de Somoza, como fue el caso de Ortega (1974).

Somoza nunca le perdonó a Obando, a quien en privado denominaba «comandante Miguel», que en plena insurrección promoviese una pastoral en la que se pedía abiertamente su dimisión.

La llegada de los sandinistas al poder convirtió al cardenal en un crítico del régimen al que, en un principio apoyó abiertamente, y al que posteriormente calificó de intentar neutralizar la actividad religiosa en Nicaragua.

Presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación, entidad organizada en cumplimiento de los Acuerdos Esquipulas II, fue nuevamente designado mediador en 1987 para negociar el proceso de paz en Nicaragua entre el Gobierno sandinista y la «contra».

Participó como testigo en las conversaciones que culminaron el 19 de abril de 1990 con la firma en Managua del documento del alto el fuego entre el Gobierno y «la contra», en el que se estipuló el abandono definitivo de las armas por parte de los rebeldes tras casi una década de guerra civil.

Intervino en posteriores conflictos de «contras» y sandinistas rearmados, y lo mismo hizo en huelgas de sectores sociales durante el Gobierno de Violeta Barios de Chamorro (1990-1997).

Incidió también en el triunfo electoral del liberal Arnoldo Alemán en 1996 cuando, en una homilía, comparó a Ortega con una víbora moribunda a la que no había que acoger porque al recobrar su vitalidad mataría a su colaborador, lo que se apodó como «el viborazo».

En los comicios de 2001, en pleno período de reflexión, en otra homilía recordó el «oscuro pasado» del líder sandinista que aspiraba por cuarta vez consecutiva a la Presidencia y fue derrotado por el liberal-conservador Enrique Bolaños.

En septiembre de 2005 ofició el matrimonio eclesiástico de Ortega y Murillo, con quienes se había reconciliado en julio de 2003, previo a cumplirse el 24 aniversario del triunfo de la revolución sandinista.

En enero de 2007, con el regreso de Ortega al poder, Obando fue nombrado presidente de la Comisión de Paz y Reconciliación, y en 2012 condecorado con la orden de la independencia cultural Rubén Darío.

Obando nació el 2 de febrero de 1926 en el municipio minero de La Libertad, provincia de Chontales, centro del país, de donde también es originario Ortega. EFE

