El Gobierno recomienda a la flotilla que no se adentre, por seguridad,en zona de exclusión

1 minuto

Madrid, 30 sep (EFE).- El Gobierno ha recomendado a los integrantes de la Global Sumud Flotilla que se dirige a Gaza que no se adentre en la zona de exclusión «porque hacerlo pondría en riesgo severo su propia seguridad», han informado esta noche a EFE fuentes de Moncloa.

El Ejecutivo, refieren las mismas fuentes en una nota, les ha comunicado, así mismo, «que el buque de salvamento marítimo ya se encuentra en un radio operativo para realizar operaciones de rescate si fuesen necesarias».

Además les ha expuesto «que el buque no podrá entrar en la zona de exclusión establecida por el ejército israelí ya que hacerlo pondría en riesgo la integridad física de su tripulación y de la propia flotilla».

«El Gobierno recomienda encarecidamente a la flotilla que, en las actuales circunstancias, no se adentre en la zona de exclusión, porque hacerlo pondría en riesgo severo su propia seguridad. La misión de la flotilla es encomiable y legítima, pero las vidas de sus integrantes tiene que estar por encima», han destacado las fuentes de Moncloa. EFE

plv/av