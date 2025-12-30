El Gobierno yemení impone estado de emergencia y rompe acuerdo de defensa con Emiratos

3 minutos

Saná, 30 dic (EFE).- El Gobierno yemení reconocido internacionalmente impuso este martes el estado de emergencia de tres meses en las zonas que controla en el país y un bloqueo aéreo, terrestre y marítimo de 72 horas, al tiempo que rompió su acuerdo de defensa conjunto con Emiratos Árabes Unidos (EAU) por su apoyo a los secesionistas del sur.

El presidente del Consejo del Liderazgo Presidencial del Yemen, Rashad al Alimi, emitió un decreto en el que «se declara el estado de emergencia en toda la República, con efecto a partir del martes 30 de diciembre de 2025, por un período de 90 días, renovable».

Asimismo, se impone «un bloqueo aéreo, marítimo y terrestre de 72 horas en todos los puertos y cruces fronterizos», con excepción de cualquier otro cruce autorizado por la coalición militar liderada por Arabia Saudí.

Esto se debe «a la necesidad de hacer frente al golpe de Estado que se viene produciendo desde 2014», en referencia a los rebeldes chiíes hutíes, así como «a los conflictos internos instigados por elementos militares rebeldes que recibieron órdenes de EAU de lanzar una ofensiva militar contra las gobernaciones orientales con el objetivo de dividir la República del Yemen».

El Ejecutivo también rompió el acuerdo de defensa conjunto con EAU, y ordenó a todas las fuerzas y personal emiratíes su retirada del territorio yemení en un plazo de 24 horas.

En un discurso a la nación, Al Alimi aseguró que «se ha demostrado fehacientemente» que Abu Dabi ha «presionado y ordenado» al grupo separatista Consejo de Transición Sureño (CTS) para que «socave la autoridad estatal y se rebele contra él mediante una escalada militar».

A principios de diciembre, el CTS lanzó una ofensiva relámpago en el este del Yemen que culminó con el control de dos provincias, fronterizas con Omán y Arabia Saudí, situación que profundiza aún más el colapso del país.

El presidente dijo que también «se ha confirmado» que EAU envió «dos buques desde el puerto de Fujairah cargados con armas, vehículos de combate y equipo militar, y los descargaron en el puerto de Mukalla sin autorización, con el objetivo de abastecer a las fuerzas» del CTS.

Estos buques han sido atacados esta madrugada por la coalición liderada por Arabia Saudí.

Al Alimi lo calificó como «una peligrosa escalada contra la seguridad y la estabilidad de las provincias de Hadramut y Al Mahra, y parece ser la continuación de un enfoque sistemático aplicado durante años».

Igualmente, reconoció y apreció el «papel anterior» de EAU y sus esfuerzos como miembro de la coalición que apoya la legitimidad bajo el liderazgo de Arabia Saudí, creado para luchar contra los rebeldes chiíes hutíes, que controlan amplias zonas del país, incluida la capital Saná.

Pero, «lamentablemente su papel se ha dirigido contra los hijos de nuestro gran pueblo, mediante el apoyo abierto a la rebelión y el fomento de los conflictos internos, de una manera que amenaza nuestra seguridad y estabilidad, socava la cohesión de nuestras instituciones y nuestra unidad, y perjudica a nuestro querido pueblo».

La ofensiva del CTS llevó a que la coalición militar liderada por Riad -y en la que también está EAU-, creada para combatir a los rebeldes hutíes, lanzara el pasado viernes ataques de advertencia contra posiciones del grupo secesionista en la provincia de Hadramut -muy rica en petróleo-, algo insólito en el conflicto que asola el país árabe desde hace más de una década.

El Yemen del Sur fue un Estado independiente desde 1967 a 1990, algo que el CTS busca reavivar para formar, de nuevo, ese país.EFE

ja-ijm/amr/mr