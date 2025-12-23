El gran cortafuegos del Kremlin cierra el círculo con el bloqueo de WhatsApp

Moscú, 23 dic (EFE).- El Kremlin lleva años siguiendo la estela de China a la hora de ejercer un control total sobre internet. La guerra en Ucrania y la lucha contra la ‘quinta columna’ que se opone a la campaña militar es la excusa perfecta para dar forma al gran cortafuegos ruso.

La red de mensajería WhatsApp, que tiene casi 100 millones de usuarios rusos, es la última víctima de la censura contra las aplicaciones occidentales en este país, donde ya no funcionan Facebook, Instagram, X, Signal, Viber, Snapchat y Discord.

Aunque el bloqueo no es aún total, las autoridades han recomendado a los rusos que descarguen aplicaciones nacionales como Max -la versión rusa de la china WeChat-, que ya suma a día de hoy 75 millones de usuarios.

En medio de su antagonismo con Estados Unidos y Europa por la guerra, el presidente ruso, Vladímir Putin, llamó en su momento a «estrangular» a las empresas tecnológicas occidentales.

La inexorable ralentización de WhatsApp

Los usuarios de WhatsApp, que no pueden hacer llamadas desde hace varios meses, al igual que los de Telegram, se topan desde finales de noviembre con dificultades para enviar vídeos y fotos.

Esta semana la limitación de la velocidad de la red alcanzó hasta el 80 %, de forma que en muchos teléfonos era imposible enviar mensajes y había que recurrir a su versión de ordenador (WhatsApp Web).

El regulador ruso de las comunicaciones Roscomnadzor, que comenzó a restringir el funcionamiento de WhatsApp en agosto pasado, dio su último aviso el lunes.

«En caso de que no se cumplan las exigencias de la legislación rusa por parte del navegador, será totalmente bloqueado», señaló.

Analistas del mercado como Eldar Murtazin de Mobile Research Group pronosticaron que WhatsApp será bloqueado completamente a principios de 2026.

Terrorismo y estafas, la excusa de la censura

El argumento esgrimido para el creciente bloqueo es el empleo de la aplicación por parte de terroristas para perpetrar sus atentados y también para reclutar adeptos para su causa.

Aunque el motivo más reciente que ha justificado la persecución de WhatsApp son las millonarias estafas, especialmente de rusos de la tercera edad, denuncias que aprovecharon los diputados oficialistas para poner el grito en el cielo contra las aplicaciones occidentales.

Roskomnadzor mantiene que la ralentización de WhatsApp -cuyo propietario, Meta, es considerado organización extremista en el país- y de Telegram redujo notablemente el número de estafas en Rusia, un negocio fraudulento cuyas víctimas son cientos de miles de personas y que mueve, según Interior, miles de millones de dólares.

Además, las autoridades acusan a la administración de la red de mensajería de ignorar las solicitudes de las fuerzas de seguridad rusas, al tiempo que sí cooperan con sus contrapartes de otros países.

«Nosotros no prohibimos nada, simplemente exigimos el cumplimiento de las leyes. Si un participante en el mercado no cumple esas leyes, entonces se introducen las correspondientes restricciones», comentó Putin, conocido por ser un hombre analógico que apenas utiliza el teléfono móvil.

El escándalo de las escuchas, la última gota

La última gota que colmó el vaso de la paciencia fue el reciente escándalo de las escuchas de las conversaciones entre el enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff y los representantes del Kremlin.

«Según mi información, la reciente filtración de las negociaciones diplomáticas fue un detonante adicional (e importante) para acelerar las drásticas medidas contra WhatsApp», escribió en Telegram el diputado Antón Gorelkin.

Añadió que «los propietarios de la plataforma de mensajería no solo hacen caso omiso a su uso con fines ilegales, sino que participan activamente en actividades ilícitas».

El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, admitió haber utilizado dicho servicio en sus conversaciones con Witkoff, lo que muchos analistas consideraron una irresponsabilidad.

Después de limitar las operaciones del servicio de mensajería de Apple, Facetime, las autoridades rusas la tomaron con la plataforma de videojuegos Roblox, pero podrían tener que echarse atrás tras las múltiples quejas de niños.

La jefa de la Liga por un Internet Seguro, Yekaterina Mizúlina, cifró en más de 60.000 las peticiones de los menores para desbloquear su plataforma preferida y aseguró que algunos niños expresaban su deseo de marcharse de Rusia debido al bloqueo de esa plataforma de entretenimiento.EFE

