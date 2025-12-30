El heredero de Zia reivindica el legado de su madre como base de la nueva era de Bangladés

2 minutos

Nueva Delhi, 30 dic (EFE).- El líder del Partido Nacionalista de Bangladés (BNP), Tarique Rahman, reclamó este martes la herencia política de su madre, la fallecida ex primera ministra Khaleda Zia, al despedirla como la «Madre de la Democracia» y símbolo de la resistencia frente al régimen anterior.

«Para muchos, ella era la líder de la nación, una líder intransigente, la Madre de la Democracia y la Madre de Bangladés. Hoy el país llora la pérdida de una presencia guía que moldeó sus aspiraciones democráticas», afirmó Rahman en un comunicado, su primera declaración pública tras el fallecimiento de la matriarca en Daca.

El heredero proyectó la memoria de Zia como la brújula para la nueva etapa que afronta la nación tras la caída del régimen anterior. Zia deja «un legado inolvidable de patriotismo, sacrificio y resistencia, un legado que vivirá en la conciencia democrática de Bangladés», remarcó.

La «líder intransigente» de Bangladés murió esta mañana, cinco días después del regreso de Rahman tras 17 años de exilio en Londres y solo 24 horas después de que este formalizara su candidatura para las elecciones generales del próximo 12 de febrero como líder del partido.

El ascenso definitivo de Rahman es, paradójicamente, el fruto de la estrategia de persecución contra su madre. La maquinaria judicial de la ex primera ministra y archirrival, Sheikh Hasina, logró inhabilitar a Zia y apartarla del tablero electoral durante la última década, un vacío forzado que permitió a su hijo consolidar su autoridad desde el exilio.

Rahman asume ese capital político denunciando el trato recibido por Zia durante los años de gobierno de Hasina.

«Soportó repetidos arrestos, la negación de atención médica y una persecución implacable. Sin embargo, incluso en el dolor, el confinamiento y la incertidumbre, nunca dejó de proteger a su familia con coraje», señaló el dirigente sobre el deterioro físico de la exmandataria.

Rahman, sobre quien pesan condenas de prisión, toma el liderazgo total recordando el sacrificio histórico de su familia. En su nota de duelo subrayó que Zia también perdió a su marido, el expresidente Ziaur Rahman, asesinado en 1981, y a otro hijo, uniendo su destino al de la nación.

Con la muerte de su madre, Rahman cierra el capítulo de la tutela histórica y convierte la memoria de la «Madre de Bangladés» en la bandera principal para intentar reconquistar el poder en las urnas. EFE

