El idilio de Trump e Infantino a escena en el sorteo del Mundial

afp_tickers

4 minutos

Gianni Infantino conquistó a Donald Trump desde su primera visita a la Casa Blanca en 2018, cuando le entregó al presidente estadounidense una enorme tarjeta roja bromeando con que podría usarla cuando quisiera «echar a alguien».

Trump, encantado, no perdió tiempo en mostrarle la cartulina al grupo de prensa reunido. Lo que parecía un intercambio juguetón entre el patrón del fútbol mundial y el líder estadounidense resultó ser el inicio de una de las alianzas más controvertidas del deporte actual.

El próximo viernes, ambos dirigentes tendrán en Washington una nueva oportunidad de exhibir su complicidad bajo los focos del sorteo del Mundial.

Desde aquella primera visita, Infantino ha sido invitado al Despacho Oval de forma asidua, desplegando elogios al liderazgo de Trump a medida que se acerca el gran evento, que Estados Unidos organizará junto a sus vecinos México y Canadá.

Dos años después, en una cena durante el Foro Económico Mundial de Davos, Infantino describió a Trump como «definitivamente un deportista», comparando el carácter del republicano con el de atletas de élite.

«He tenido la suerte en mi vida de encontrarme con algunos de los deportistas más talentosos en el fútbol. Y el presidente Trump está hecho del mismo tipo de fibra», afirmó.

– «Interés mutuo» –

La determinación de Infantino por cultivar una relación cercana con Trump puede estar arraigada en el pragmatismo.

Estados Unidos, principal mercado deportivo mundial, albergará el grueso de partidos de la mayor Copa del Mundo de la historia, con 48 selecciones, y los desafíos logísticos no son menores.

«Gianni obviamente tiene una relación muy cercana con Trump y está aprovechándola porque ambas partes tienen un interés mutuo en que 2026 funcione», dijo a la AFP John Zerafa, un experimentado estratega de comunicaciones deportivas basado en Reino Unido.

Al mismo tiempo esta amistad le ha costado a Infantino severas críticas por cruzar la frontera, a menudo nebulosa, que divide el deporte de la política.

Además de sus frecuentes viajes a Washington, Infantino también ha aparecido junto a Trump en el escenario geopolítico.

En octubre generó sorpresa internacional al asistir, por invitación de Trump, a la cumbre por la paz en Gaza celebrada en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, donde el líder estadounidense copresidió las conversaciones en presencia de numerosos dignatarios mundiales.

«El papel del presidente Trump ha sido absolutamente fundamental y crucial en el proceso», dijo Infantino después. «Sin el presidente Trump, no habría paz».

Nick McGeehan, del grupo de defensa de los derechos humanos FairSquare, describió la presencia y los comentarios de Infantino en la cumbre como «profundamente preocupantes».

«Infantino ha abandonado toda pretensión de la neutralidad política que FIFA defiende y está estatutariamente comprometida a mantener», dijo McGeehan, argumentando que esto había colocado a FIFA «firmemente en el rincón» de Trump y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

– ¿Premio de la Paz para Trump? –

El mes pasado, Infantino fue objeto de nuevos señalamientos tras aparecer junto a Trump en un foro empresarial en Miami, donde expresó un apoyo efusivo a la agenda política del mandatario.

Trump «simplemente está implementando lo que dijo que haría», dijo Infantino en la conferencia. «Así que creo que todos deberíamos apoyar lo que está haciendo porque creo que se ve bastante bien».

Para Miguel Maduro, ex jefe de gobernanza de la FIFA, estos comentarios infringieron los estatutos del organismo rector del fútbol.

«Un presidente de la FIFA puede afirmar que los resultados electorales deben ser respetados. Pero Infantino fue más allá», declaró Maduro a The Athletic. «Está tomando una posición en lo que es un debate político interno en Estados Unidos».

El dirigente suizo, de su lado, no ha mostrado señales de que le afecten las críticas.

El mismo día que habló en Miami, la FIFA anunció un nuevo Premio de la Paz que otorgará en el sorteo del viernes en el Kennedy Center en Washington.

El diario británico The Times afirmó, citando fuentes no identificadas, que Trump será el primer ganador del galardón.

rcw/gbv/raa/mcd