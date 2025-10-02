El IICA llama al trabajo conjunto en el Caribe para prevenir la peste porcina africana

2 minutos

San José, 2 oct (EFE).- El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) hizo este jueves un llamado a los países del Caribe para fortalecer el trabajo conjunto y la solidaridad en las iniciativas de prevención contra la peste porcina africana, un mal que supone una amenaza para la producción en la región.

«Ningún país puede afrontar esta ni otras enfermedades animales transfronterizas por sí solo. Alentamos el principio de solidaridad regional, que garantiza que los servicios veterinarios en todo el Caribe no solo sean más fuertes individualmente, sino que también estén mejor coordinados como red regional», declaró en un comunicado el director general del IICA, Manuel Otero.

Otero resaltó que «proteger la salud animal significa proteger el bienestar humano, los sistemas alimentarios y las economías rurales» y recordó que «la prevención siempre es más conveniente que la erradicación y que la prevención eficaz depende de la preparación y la cooperación».

El director general del IICA, quien participa en la Semana de la Agricultura del Caribe en San Cristóbal y Nieves, advirtió que la peste porcina no es simplemente una enfermedad de los cerdos, sino que si se disemina en el Caribe puede tener un fuerte impacto económico y social, afectar la seguridad alimentaria y nutricional y alterar flujos comerciales y mercados.

Se trata de una enfermedad hemorrágica altamente infecciosa que afecta tanto a cerdos domésticos como los silvestres y es inofensiva para las personas.

El IICA destacó el trabajo conjunto que realiza con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), además de Gobiernos y servicios veterinarios del Caribe para fortalecer los sistemas de vigilancia, desarrollar capacidades de respuesta rápida para contener los brotes y promover medidas de bioseguridad en todos los niveles, que incluyan desde los grandes productores comerciales hasta los pequeños agricultores.

Otra necesidad en el Caribe es el inicio de un proceso de desarrollo e implementación de metodologías de compensación y seguros para emergencias de salud animal.

«Sin compensación los productores pueden mostrarse reacios a reportar casos sospechosos y, en el caso de la peste porcina africana, las demoras pueden ser catastróficas», explicó Otero.

La peste porcina africana fue detectada en 2021 en granjas de República Dominicana y Haití, lo que activó de inmediato la coordinación técnica del IICA con estos países para enfrentarla. EFE

dmm/adl/rrt