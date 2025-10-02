El Kremlin dice que al menos la mitad de los moldavos quiere buenas relaciones con Rusia

Moscú, 2 oct (EFE).- El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó hoy que «la mitad, si no más, de los moldavos» quiere que su país establezca buenas relaciones con Rusia, al comentar las elecciones parlamentarias del domingo pasado en esa antigua república soviética enclavada entre Ucrania y Rumanía.

«Nos gustaría que Moldavia tomase el rumbo de establecer buenas relaciones con nuestro país. Más aún, cuando las elecciones, que estuvieron plagadas de irregularidades, mostraron que la mitad, si no más, de los moldavos son partidarios de buenas relaciones con Rusia», dijo Peskov, citado por la agencia oficial rusa TASS.

El portavoz agregó que Moscú quisiera que en Moldavia «el ‘antirrusismo’ acabe dando paso a una posición pragmática», pero se lamentó que, «por desgracia hasta ahora hay pocas bases para ello».

Ayer, el primer ministro moldavo, Dorin Recean, pidió a los miembros del Gobierno «no relajarse» después de la victoria del gobernante Partido Acción y Solidaridad (PAS) en las elecciones parlamentarias.

«No creo que el Kremlin nos deje en paz, pero sabemos qué hacer», declaró Recean durante la primera reunión del Gobierno tras los comicios, en los que PAS se impuso al prorruso Bloque Electoral Patriótico.

De acuerdo con los datos oficiales, el PAS obtuvo la mayoría en el Parlamento moldavo con el 50,2 %, seguido por el Bloque Electoral Patriótico, con el 24,2 % de los sufragios.

Otras tres formaciones, el bloque Alternativa (7,96 %), el Partido Nuestro (6,2 %) y Democracia en Casa (5,62 %) accederán al reparto proporcional de los 101 escaños que conforman del Parlamento moldavo. EFE

