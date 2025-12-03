The Swiss voice in the world since 1935
El Kremlin niega haber rechazado el plan de paz de Trump para Ucrania

Moscú, 3 dic (EFE).- El Kremlin negó este miércoles haber rechazado el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania en las negociaciones de cinco horas que sostuvieron anoche el presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado de la Casa Blanca Steve Witkoff.

«Eso no es cierto. Tuvo lugar un intercambio de opiniones. Algunas cosas fueron aceptadas y otras rechazadas (…) Es un proceso normal de búsqueda de compromisos», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. EFE

