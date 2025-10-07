El Líbano celebra la visita del papa y la califica de «histórica» y «esperanzadora»

Beirut, 7 oct (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, celebró este martes la visita al Líbano del papa León XIV en su primer viaje internacional desde que fue elegido pontífice en mayo, y la calificó de «histórica» y «esperanzadora» para un país que vive la resaca de la guerra con Israel y la crisis económica.

En un mensaje en X, la Presidencia libanesa señaló que Aoun celebró la «primera visita del pontífice al Líbano» en «un momento histórico que reafirma la presencia» del país y «su papel en el corazón de la Iglesia y en la conciencia del mundo, como espacio de libertad, tierra de convivencia y mensaje humanitario».

«La visita constituye un hito en la historia de las relaciones entre el Líbano y la Santa Sede y encarna la confianza inquebrantable del Vaticano en este país», añadió la declaración.

Asimismo, destacó que los «corazones de todos los libaneses están abiertos para recibir» al papa con una «alegría y unidad que refleje la verdadera imagen del Líbano».

«El Líbano, sus dirigentes y su pueblo ven esta visita con gran esperanza en un momento en que los desafíos aumentan a distintos niveles», destacó Aoun, y añadió que la «visita papal es un llamado a la paz, a consolidar la presencia cristiana» en la región y a «preservar el modelo libanés, que es necesario para el mundo y la región».

Este martes, el Vaticano anunció que el primer viaje internacional del papa León XIV será a Turquía y Líbano. A este último viajará el 30 de noviembre y permanecerá allí hasta el 2 de diciembre.

Este viaje había sido programado por el papa Francisco para mayo, pero el pontífice argentino falleció en abril a los 88 años.

El viaje al Líbano había sido otro de los sueños de Francisco, pero siempre se aplazó por la situación política en el país, y no pudo cumplir el sueño del de «abrazar» al Líbano, a quien tantos mensajes lanzó para elogiar a su población ante la grave crisis económica y el estancamiento político que se desbloqueó en enero con la elección de Aoun.

León XIV recibió en junio en el Vaticano a Aoun, cristiano maronita, quien le entregó entonces la invitación oficial para visitar este país multiconfesional y donde los cristianos son el 34 % de la población. EFE

