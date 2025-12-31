El líder militar de Guinea-Conakri gana las elecciones presidenciales

3 minutos

Nairobi, 31 dic (EFE).- El presidente de transición y líder de la junta militar que dirige Guinea-Conakri desde el golpe de Estado de 2021, general Mamadi Doumbouya, ganó las elecciones presidenciales del pasado domingo con una amplia mayoría, según los resultados provisionales proclamados por las autoridades electorales.

El líder de la junta, de 41 años, ganó los comicios con un 86,72 % de los sufragios, según anunció a última hora del martes la directora de la Dirección General de Elecciones (DGE), Djenabou Touré, unos resultados que deben ser confirmados por el Tribunal Supremo guineano.

Touré situó la participación en un 80,95 %, ligeramente inferior a los porcentajes anunciados en los últimos días.

«Insto a los nueve candidatos a recurrir únicamente a vías legales para preservar la paz (…) Guinea necesita estabilidad, unidad nacional y confianza en sus instituciones», afirmó la directora de la DGE antes del anuncio electoral, según recogen medios locales.

Estos comicios buscan culminar la transición en el país, que ha estado sumido en una prolongada crisis democrática, y el retorno al orden constitucional, pero se han visto marcados por la exclusión de importantes dirigentes opositores y el llamamiento al boicot por parte de la oposición.

Unos 6,8 millones de electores -de una población de algo más de 14,5 millones- estaban llamados a las urnas para elegir al jefe del Estado el pasado día 28.

Las autoridades desplegaron más de 11.600 policías para garantizar las seguridad de la votación, que se celebró en calma tres meses después de la aprobación de una nueva Constitución y en una clima de represión de la disidencia.

Los comicios tuvieron lugar un día después de que las fuerzas de seguridad neutralizaran el pasado sábado a un grupo armado en la capital del país, Conakri, con «intenciones subversivas que amenazan la seguridad nacional», según informaron las autoridades.

Doumbouya era, sin duda, el máximo favorito en estas elecciones, en las que compitió con ocho candidatos, la mayoría con escaso peso político y sin crítica real a la junta militar, tras la exclusión de más de medio centenar de aspirantes que no lograron cumplir los requisitos administrativos o fueron descartados durante la revisión de sus expedientes.

Entre los descartados figuran el expresidente Alpha Condé, de 87 años y derrocado en el golpe de 2021 tras gobernar desde 2010; y el exprimer ministro Cellou Dalein Diallo, de 73.

En las elecciones presidenciales de 2020, Condé y Diallo concentraron cerca del 93 % del voto.

El proceso electoral se desarrolló tras la aprobación, en un referéndum celebrado el pasado septiembre, de una nueva Constitución para este país de África occidental, que posee uno de los mayores depósitos de mineral de hierro del mundo y es el principal exportador de bauxita (componente clave del aluminio), si bien gran parte de su población vive en la pobreza.

Este texto, respaldado por alrededor del 89 % de los votos —aunque boicoteado por la oposición—, persigue restablecer el orden constitucional, interrumpido desde el golpe de Estado.

Entre sus cambios relevantes destaca la ampliación del mandato presidencial de cinco a siete años, permitiendo una única reelección. EFE

lbg/alf