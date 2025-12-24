El líder opositor en el exilio regresa a Bangladés tras 17 años en vísperas electorales

Nueva Delhi, 24 dic (EFE).- El líder opositor Tarique Rahman, jefe en funciones del Partido Nacionalista de Bangladés (BNP), regresará mañana a Bangladés tras casi 17 años en el exilio, en un momento de elevada tensión política y a pocas semanas de las elecciones generales previstas para el 12 de febrero, confirmó su partido.

La formación opositora señaló que Rahman, que ha liderado el BNP desde el exilio, llegará a Daca arropado por dirigentes y militantes desplazados desde distintos puntos del país, en una recepción que el partido prevé multitudinaria.

El retorno se produce en un momento clave para la política bangladesí, a las puertas de las elecciones generales y días después del asesinato del activista opositor Sharif Osman Hadi, un crimen que encendió la agitación civil y sobre el que Rahman pidió una investigación rápida y prioritaria, además de reclamar justicia.

Rahman, hijo de la ex primera ministra Khaleda Zia —histórica líder del BNP y una de las figuras más influyentes de la política bangladesí durante las últimas décadas— abandonó Bangladés en 2008 tras ser condenado en varios procesos judiciales que el BNP considera políticamente motivados, entre ellos una cadena perpetua y una condena adicional de nueve años de prisión impuesta en 2023 por corrupción.

«Desde 2015 fui silenciado por una orden que prohibía a los periódicos, los medios electrónicos y las redes sociales del país publicar o difundir mis palabras. Sin embargo, (…) seguí luchando por los derechos y la democracia que se les niegan a millones de personas» afirmó el opositor el pasado 10 de diciembre en su cuenta de X.

Rahman ha defendido desde el exilio una salida política basada en la reconciliación y el respeto a los derechos fundamentales, y ha sostenido que Bangladés necesita un proyecto que vaya más allá de la confrontación partidista.

En paralelo al anuncio de su regreso, el BNP confirmó un acuerdo de reparto de escaños con Jamiat Ulama-e-Islam Bangladesh (JUI-B), una de las formaciones islamistas históricas del país, a la que respaldará en cuatro circunscripciones en las próximas elecciones parlamentarias.

Bangladés se encuentra actualmente gobernado por un Gobierno interino, encabezado por el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus, instaurado tras las protestas de 2024 que forzaron la salida del Ejecutivo de Sheik Hasina, ahora condenada a muerte por un tribunal nacional.

El partido de Rahman, el BNP, fue durante años la principal fuerza opositora al Gobierno de Hasina y se perfila ahora como una de las formaciones con mayor peso de cara a los próximos comicios.

El país atraviesa una transición marcada por la fragmentación del panorama político, con la reconfiguración de alianzas entre partidos tradicionales como el BNP, formaciones islamistas y nuevos actores surgidos del movimiento de protestas que dejaron más de 1.400 muertos en 2024. EFE

