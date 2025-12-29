El líder opositor Tarique Rahman se postula en las elecciones en Bangladés tras el exilio

Nueva Delhi, 29 dic (EFE).- El líder opositor Tarique Rahman, jefe en funciones del Partido Nacionalista de Bangladés (BNP), se postuló este lunes en las elecciones generales de Bangladés del 12 de febrero tras su reciente regreso del exilio después de 17 años.

En el último día para presentar candidaturas ante la Comisión Electoral, Abdus Salam, asesor del presidente del BNP, confirmó en una rueda de prensa grabada en video y recogida por distintos medios la participación de Tarique Rahman en las elecciones y añadió que espera que los habitantes de Daca voten espontáneamente por él en los comicios del 12 de febrero.

Según reportaron distintos medios locales, los documentos de candidatura del líder opositor fueron presentados por Abdus Salam alrededor de las 12:00 p.m. hora local (6:00 a.m. GMT) de este lunes en la oficina del Comisionado Divisional de Daca, en Segunbagicha, una zona del centro de la capital.

Tarique Rahman, que regresó al país el pasado jueves, es hijo de la ex primera ministra Khaleda Zia —histórica líder del BNP y una de las figuras más influyentes de la política bangladesí durante las últimas décadas— y abandonó Bangladés en 2008 tras ser condenado en varios procesos judiciales que el BNP considera políticamente motivados, entre ellos una pena de cadena perpetua y otra condena adicional de nueve años de prisión impuesta en 2023 por corrupción.

En paralelo al anuncio de su regreso, el BNP confirmó un acuerdo de reparto de escaños con Jamiat Ulama-e-Islam Bangladesh (JUI-B), una de las formaciones islamistas históricas del país, a la que respaldará en cuatro circunscripciones en las próximas elecciones parlamentarias.

Bangladés cierra este lunes el plazo para presentar candidaturas ante la Comisión Electoral, en una jornada marcada por negociaciones de última hora entre los partidos políticos para cerrar sus listas de cara a las elecciones generales del próximo 12 de febrero, un proceso que ha venido acompañado también de nuevas alianzas y reconfiguraciones en el panorama político del país.

Entre las configuraciones más destacadas figura la del Partido Nacional Ciudadano (NCP), una formación estudiantil. —surgida del movimiento de protestas que provocó la caída de la ex primera ministra Sheikh Hasina—, que ha sellado una alianza electoral con el partido islamista Jamaat-e-Islami de cara a las elecciones.

La decisión ha generado profundas divisiones internas y ha provocado la dimisión de varios de sus miembros, entre ellos su líder Tasnim Jara, quien anunció en su cuenta de Facebook que concurrirá a los comicios como candidata independiente

Las elecciones del 12 de febrero se celebrarán bajo un Ejecutivo interino encabezado por el premio Nobel Muhammad Yunus, instaurado tras las protestas de 2024 que forzaron la salida del Gobierno de Sheikh Hasina, en un contexto de transición política marcado por la fragmentación del escenario partidista y la reconfiguración de alianzas después de una crisis que dejó más de 1.400 muertos. EFE

