El lanzador mexicano José Urquidy pasa a las filas de Leones del Escogido

Santo Domingo, 26 dic (EFE).- Los Leones del Escogido anunciaron este viernes la contratación del lanzador mexicano José Urquidy para afrontar desde este sábado la postemporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Los Leones enfrentan este sábado a las Águilas Cibaeñas en el primer partido de la semifinal.

El gerente general del equipo escarlata, Carlos Peña, destacó las cualidades y experiencia de Urquidy.

«Su temple, control y conocimiento del juego fortalecen nuestra rotación desde el principio del ‘round robin’ (semifinal) y confiamos en que tendrá un gran impacto», dijo Peña.

Urquidy, quien inició su carrera en las Grandes Ligas en la temporada de 2019, ha lanzado para los Astros de Houston y los Tigres de Detroit. Acumula un registro de por vida de 27-16, con un porcentaje de carreras limpias permitidas de 4.00, con 329 ponches en 407.1 entradas.

Lanzó en tres ediciones de la Serie Mundial (2019, 2021 y 2022), fue campeón de la de 2022, cuando los Astros vencieron a los Filis de Filadelfia. En sus cinco apariciones en el Clásico de Otoño, el mexicano de 30 años dejó un registro de 1-2, con 1.23 de efectividad en 14.2 entradas lanzadas, en las que suma 15 ponches.

En este otoño-invierno trabajó con los Venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico, donde puso 1.09 de promedio de carreras limpias, con 35 ponches en 33 capítulos, logrando marca de 3-1, mientras la oposición le bateó para promedio de apenas .183. EFE

