El mayor tesoro vikingo hallado en el Reino Unido inicia su gira mundial

Glasgow (R.Unido), 22 nov (EFE).- El tesoro vikingo de Galloway, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del Reino Unido, comenzará en febrero de 2025 su primera gira internacional, llevando su riqueza histórica y cultural desde Escocia hasta Australia.

Descubierto en 2014 en un campo del suroeste de Escocia, en la región de Galloway, por el detectorista Derek McLennan, este conjunto excepcional de objetos fue enterrado hacia el año 900 d.C..

Incluye una cruz anglosajona, brazaletes, broches y un recipiente de plata de origen persa envuelto en textiles, que demuestra las conexiones comerciales entre Escandinavia y Asia Central hace más de mil años.

Adquirido en 2017 por los Museos Nacionales de Escocia, el tesoro ha sido objeto de una exhaustiva conservación e investigación durante casi una década.

La exposición, titulada ‘Treasures of the Viking Age: The Galloway Hoard’, se presentará en el Museo del Sur de Australia, en Adelaida, del 8 de febrero al 27 de julio de 2025 y será la primera vez que estas piezas se exhiban fuera del Reino Unido.

El tesoro estaba organizado en cuatro paquetes, que incluían reliquias envueltas en textiles y piezas cuidadosamente agrupadas con gran detalle, algunos de los cuales fueron revelados gracias a la tecnología avanzada.

Debido a la fragilidad de algunos objetos, la exposición incluirá reconstrucciones audiovisuales y modelos en tres dimensiones que permitirán a los visitantes experimentar cómo se encontraba el tesoro enterrado hace más de mil años.

“El Galloway Hoard es una rica colección en todos los sentidos, desde raros y únicos ejemplos de trabajo en oro y plata que muestran la artesanía de la época hasta lingotes cortados que reflejan la intensidad del comercio y el intercambio”, explicó David Gaimster, director del museo de Australia del Sur, en el comunicado.

“En conjunto, este tesoro desafía las ideas populares sobre este período de la historia mundial. De hecho, el tesoro revela las extensas redes de comercio e intercambio que se extendían desde Escandinavia y el Atlántico hasta Asia Central y las Rutas de la Seda”, añadió.

Tras su paso por Australia, el tesoro continuará su gira internacional, con destinos aún por confirmar, antes de regresar a Escocia, donde será exhibido cerca del lugar de su descubrimiento.EFE

