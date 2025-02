El Museo Reina Sofía se implica en la investigación y la difusión del arte centroamericano

Madrid, 28 feb (EFE).- El Museo Reina Sofía de España presentó este viernes el Instituto Cáder de Arte Centroamericano (ICAC), una iniciativa pionera dedicada a la investigación y difusión, estudio y promoción de obras y autores de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

El museo español refuerza así su papel como una institución comprometida con la diversidad artística y la investigación, asegurando que el arte centroamericano tenga el lugar que merece en la historia de la creación contemporánea.

En rueda de prensa, su director, Manuel Segade, explicó que este proyecto es un compromiso a largo plazo con el arte latinoamericano y, en particular, con la escena artística centroamericana.

«Este instituto es el primero en su género. No existe otra unidad como esta para estudiar el arte de la región ni aquí ni en ningún lugar de arte global», añadió.

Para ganar reconocimiento internacional

El proyecto es una idea del gestor cultural y coleccionista de arte salvadoreño Mario Cáder-Frech, cuya donación de «un millón de dólares por un periodo de diez años», según dijo Segade, permitió comenzar con esta ambiciosa iniciativa.

Cáder-Frech consideró que, para garantizar que un legado perdure, es fundamental la creación de instituciones que lo sostengan en el tiempo. Por eso, el filántropo ha dedicado 25 años a dar visibilidad al arte de Centroamérica, un compromiso que nació en la Bienal de Venecia de 1998.

«Fui por primera vez a la Bienal de Venecia y me decepcioné al ver que no había nada de Centroamérica -recordó-. Me explicaron que, para estar en la Bienal, (el artista) tenía que ser apoyado por el país» correspondiente.

Explicó que en El Salvador ni siquiera existía un Ministerio de Cultura, entonces «¿quién iba a apoyar?». Fue cuando Cáder-Frech se dijo que esa era «la oportunidad de actuar», según contó a EFE después de la presentación.

Porque este nuevo instituto representa un avance significativo en el reconocimiento del arte de la región en el contexto global.

«A través de esta plataforma, queremos asegurar que las voces de nuestros artistas sean parte del gran diálogo global del arte contemporáneo. Los invito a construir juntos un legado que transcienda fronteras», instó Cáder-Frech.

Para el impulsor del ICAC, la elección del Museo Reina Sofía no fue casualidad. «Soy consciente que en Centroamérica no hay una institución que pudiera hacer un trabajo como el que se puede hacer en esta (…) Además, para mí existe un vínculo natural iberoamericano con España», argumentó.

Investigación y formación

Con un presupuesto estimado de 88.000 euros (91.500 dólares) en 2025, el instituto destinará recursos a becas de investigación, adquisición de obras y fondos bibliográficos.

Contará con varias líneas de trabajo. Una de ellas consiste en la invitación anual a un investigador centroamericano, y el primer residente durante nueve meses será el artista salvadoreño Patricio Majano.

Además, el ICAC impulsará la formación de estudiantes centroamericanos con una beca para cursar el Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual, en colaboración con las universidades Complutense y Autónoma de Madrid. EFE

