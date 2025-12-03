El Nikkei sube casi un 1 % por avances en Wall Street ante posible recorte de tipos de Fed

Tokio, 3 dic (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subía casi un 1 % en la mañana de este miércoles, espoleado por los avances en Wall Street ante la posibilidad de un nuevo recorte de tipos de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Transcurridos los primeros 20 minutos de negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, crecía un 0,9 %, o 443,13 puntos, y se ubicaba en los 49.746,58 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajaba sin embargo un 0,16 %, o 5,34 puntos, hasta las 3.335,72 unidades.

La Bolsa japonesa lleva dos sesiones lastrada por las expectativas de que el Banco de Japón (BoJ) retome sus subidas del tipo de interés oficial, actualmente en el 0,5 %, en su reunión de diciembre.

Sin embargo, la predicción de los inversores de que la Fed recortará los tipos en Estados Unidos este mismo mes dio alas la jornada previa a la Bolsa neoyorquina, con subidas en el sector tecnológico y el bitcóin.

En el parqué tokiota, las empresas de semiconductores Tokyo Electron y Advantest se beneficiaron del optimismo, con subidas del 3,99 % y el 4,62 %, respectivamente.

El gigante de la inversión y las telecomunicaciones SoftBank, que ayer se desplomó más de un 5 %, crecía este miércoles un 3,67 %.

La empresa de mayor capitalización local, Toyota, se dejaba sin embargo un 1,44 %, mientras que el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony bajaba un 0,56 %. EFE

