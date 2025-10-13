El Nobel francés de Economía, un experto de cómo la innovación es clave para una potencia

2 minutos

París, 13 oct (EFE).- El francés Philippe Aghion, uno de los tres galardonados con el Premio Nobel de Economía, es un experto de cómo la innovación tecnológica es un elemento fundamental para el crecimiento y elemento clave para la potencia de un país.

Aghion, profesor en el Colegio de Francia y en el INSEAD, una de las grandes escuelas de negocios, ha trabajado conjuntamente con otro de los premiados, el canadiense Peter Howitt, en el concepto de «destrucción creativa» como motor económico, creado por Joseph Schumpeter.

El presidente francés, Emmanuel Macron, le encargó un informe sobre la inteligencia artificial, presentado en marzo de 2024 en el que el nuevo Nobel de Economía lanzaba 25 recomendaciones, entre las que destacaban un plan de sensibilización y de formación en esta tecnología e invertir de forma masiva en las empresas del sector para ser una de las potencias mundiales.

En una entrevista publicada la semana pasada por Le Monde, este experto en matemáticas nacido en 1956 destacaba que cada vez más el factor clave de la potencia económica de un país es el liderazgo tecnológico.

«Si la economía estadounidense es potente es porque los Estados Unidos son los más innovadores. Dominan a los otros países en las innovaciones de ruptura en los sectores de altas tecnología» y eso «les permite controlar las cadenas de valor, afirmar su fuerza comercial y garantizar la supremacía del dólar captando el ahorro del extranjero para financiar su deuda».

En los elementos biográficos que ofrece en su página web, el Colegio de Francia señala que el paradigma de crecimiento ‘schumpeteriano’ que ha desarrollado junto a Howitt se ha utilizado para analizar la concepción de políticas de crecimiento y el papel del Estado en el proceso de crecimiento.

Antes del Nobel, Aghion ha recibido numerosos premios, como el Yrjo Jahnsson al mejor economista europeo menor de 45 años en 2001. En marzo de 2020 fue galardonado junto a Howitt con el BBVA ‘Frontier of Knowledge Award’ por haber desarrollado «una teoría del crecimiento económico basado en la innovación que emerge del proceso de destrucción creativa». EFE

ac/cat/lab