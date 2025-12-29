El nuevo Parlamento de Irak abre camino para formar un Gobierno y evitar demoras

Bagdad, 29 dic (EFE).- El nuevo Parlamento de Irak celebró este lunes su primera sesión desde las elecciones del 11 de noviembre, las sextas desde el derrocamiento de Sadam Husein hace más de veinte años, abriendo así camino para la formación de un Gobierno y evitar más demoras en el complicado proceso democrático del país árabe.

Según los medios oficiales iraquíes, a la primera sesión del Parlamento acudieron 292 de los 329 diputados que fueron elegidos en los comicios del 11 de noviembre, en los que la coalición Marco de Coordinación, del que forma parte el bloque del primer ministro saliente Mohamed Shia al Sudani, ganó la mayoría de los escaños de la cámara.

La primera sesión la preside el diputado de mayor edad para gestionar la elección del nuevo presidente y los dos vicepresidentes del Legislativo, que deben ser un suní, un chií y un kurdo, respectivamente.

Una vez elegidos los tres puestos, el Parlamento acuerda una fecha para una nueva sesión dentro de 30 días desde su primera reunión para que los diputados de los distintos bloques políticos elijan a un nuevo jefe de Estado, que debe ser un kurdo, en un sistema que se estructura en torno a bloques parlamentarios que reflejan las divisiones sectarias, étnicas y regionales de Irak.

Posteriormente, el elegido presidente de la República pide al candidato del mayor bloque político de la cámara formar un nuevo Gobierno, en un proceso que puede durar varios meses debido a las usuales divergencias entre las alianzas y grupos políticos suníes, chiíes y kurdos.

En total, la Constitución iraquí fija un plazo de 155 días desde el anuncio de los resultados para el proceso de elección de las tres jefaturas -del Parlamento, del Estado y del Gobierno-, pero se puede alargar en caso de desacuerdo entre las alianzas políticas sobre la figura del primer ministro.

En los anteriores comicios de 2021, en los que ganó el Bloque Sadrista del influyente y polémico clérigo chií Muqtada al Sadr, que rivaliza con el Marco de Coordinación y boicoteó las elecciones del 11 de noviembre, el proceso se complicó y duró más de un año.

Las elecciones del 11 de noviembre fueron las sextas desde la caída del dictador Sadam Husein en abril de 2003 tras la invasión de Irak liderada por Estados Unidos, a partir de la que se estableció que la jefatura de Estado va a los kurdos, la del Gobierno a un chií y la del Parlamento a un árabe suní. EFE

