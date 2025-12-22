El oro marca récord por las tensiones geopolíticas y el posible recorte de tasas en EEUU

Los precios del oro y de la plata se alzaron este lunes y volvieron a marcar récords como activos de refugio ante la incertidumbre por la crisis entre Estados Unidos y Venezuela y la posibilidad de que la Fed vuelva a recortar las tasas de interés.

Estos dos metales preciosos fueron «impulsados por la subida de las tensiones» entre Estados Unidos y Venezuela, destacó Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote.

La Guardia Costera de Estados Unidos inició el domingo una «persecución activa» de un buque petrolero en el Caribe, un día después de que la misma fuerza incautara en esas aguas un segundo buque sospechoso de transportar petróleo venezolano sujeto a sanciones.

El oro subió el lunes a 4.420,30 dólares la onza y la plata llegó a 69,45 dólares por onza. «Los inversores buscan protegerse frente al riesgo a finales de año», declaró Neil Wilson, de Saxo Markets.

Además, señaló que esta escalada de los precios responde a las débiles cifras de empleo y de inflación publicadas la semana pasada en Estados Unidos, que refuerzan la expectativa de que la Reserva Federal vuelva a recortar las tasas de interés el próximo año.

El récord anterior del oro fue de 4.381,52 dólares, alcanzado en octubre.

En tanto, los mercados asiáticos operaron el lunes en alza ante la perspectiva del corte de intereses en Estados Unidos.

Las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Sídney, Singapur, Wellington, Taipéi y Manila operaron con alzas significativas.

Tokio registró una de las alzas más fuertes, de 2%, gracias en parte a la debilidad del yen.

Los metales preciosos, una inversión refugio en tiempos de crisis, se han beneficiado de las preocupaciones geopolíticas, en momentos en que Estados Unidos intensifica su bloqueo petrolero contra Venezuela y que Ucrania atacó un buque cisterna de la flota fantasma rusa en el Mediterráneo.

Los precios del petróleo también operaban al alza y el barril de Brent del mar del Norte, para entrega en febrero, subió 1,90% a 61,62 dólares a las 11H30 GMT.

El marcador estadounidense, el West Texas Intermediate, para febrero, ganaba 1,93% a 57,61 dólares.

