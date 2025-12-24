El oro y la plata no logran mantener los máximos históricos alcanzados de madrugada

Madrid, 24 dic (EFE).- El oro y la plata no han logrado mantener los máximos históricos alcanzados por ambos metales la pasada madrugada, cuando el precio de la onza del metal dorado superó los 4.500 dólares, y la de la plata los 72 dólares.

A las 01.23 GMT de hoy, la onza de oro alcanzó los 4.524 dólares, después de que en las primeras horas de la víspera se aproximara a esta cota al situarse en 4.497,7 dólares.

De este modo el oro registra ya una revalorización, a falta de una semana para que termine el año, de más del 70,89 %.

Minutos después de que el oro alcanzara su máximo histórico la pasada madrugada, lo hacía la plata, a las 01.50 GMT, superando los 72 dólares, en concreto 72,70 dólares, tras superar ayer al cierre del mercado los 71 dólares. Sin embargo en consonancia con el oro ha ido perdiendo fuerza, y aunque sigue al alza, con una subida del 0,66 %, se encuentra la onza en 71,94 dólares.

A falta de una semana para que termine el año el precio de la plata se revaloriza un 149,33 %.

Las subidas de ambos metales, en máximos históricos, se deben, según coinciden todos los analistas, a las tensiones geopolíticas, la debilidad del dólar y las apuestas de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) va a continuar bajando los tipos de interés el próximo año.

A ello se suma, según el analista de iBroker Antonio Castelo, que los bancos centrales en todo el mundo están comprando cantidades «ingentes» de oro.

En 2025 se ha visto cómo muchos inversores institucionales, gestoras de fondos de inversión, ETFS, incluso particulares, se han mostrado muy interesados en entrar en el mercado del oro. EFE

