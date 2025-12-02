El papa confirma un viaje a África que incluye Argelia y que quiere visitar América Latina

A bordo del avión papal, 2 dic (EFE).- El papa León XIV confirmó este martes que su próximo viaje internacional será a África y que entre los países que visitará estará Argelia, mientras que reiteró su deseo de acudir también a América Latina, en especial Argentina y Uruguay, aunque precisó que aún no hay nada decidido.

El pontífice estadounidense ofreció una rueda de prensa a los cerca 80 periodista de medios de todo el mundo, entre ellos EFE, a su vuelta de su visita a Líbano y Turquía, su primer viaje internacional, y respondió a los próximos que tiene previsto.

«No hay nada de seguro, pero espero realizar un viaje a África, este será el siguiente a confirmar. Personalmente quiero ir a Argelia para visitar los lugares de la vida San Agustín, pero también para continuar con la construcción de puentes y diálogo entre el mundo cristiano y musulmán», adelantó.

Asimismo, explicó que en el pasado pudo comprobar que la figura de San Agustín es muy interesante porque es muy respetado «por ser hijo del país» norteafricano.

Mientras que sobre los otros proyectos afirmó: «Estamos trabajando en otros países y evidentemente me gustaría mucho visitar América Latina, Argentina y Uruguay, que están esperando una visita del papa», dijo en relación a que Francisco no fue a ninguno de estos.

«En Perú pienso que me recibirán», auguró, aludiendo a su pasado de más de 40 años como misionero en el país y posteriormente obispo de Chiclayo.

No obstante, subrayó que ninguno de estos proyectos «está decidido». EFE

