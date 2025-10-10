The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El papa dice que el derecho a la libertad religiosa es vital para cualquier sociedad justa

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad del Vaticano, 10 oct (EFE).- El papa León XIV aseguró este viernes que «el derecho a la libertad religiosa no es opcional, sino esencial» y es «una piedra angular de cualquier sociedad justa», en su discurso al recibir en el Vaticano a una delegación de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre.

«El derecho a la libertad religiosa no es opcional, sino esencial. Enraizada en la dignidad de la persona humana, creada a imagen de Dios y dotada de razón y libre albedrío, la libertad religiosa permite a las personas y a las comunidades buscar la verdad, vivirla libremente y dar testimonio de ella abiertamente», afirmó el pontífice estadounidense y peruano.

Y agregó: «Que es, por tanto, una piedra angular de cualquier sociedad justa, pues salvaguarda el espacio moral en el que la conciencia puede formarse y ejercitarse».

Consideró que la libertad religiosa, por lo tanto, «no es simplemente un derecho legal o un privilegio que nos otorgan los gobiernos; es una condición fundamental que posibilita la auténtica reconciliación» y «cuando se niega esta libertad, se priva a la persona humana de la capacidad de responder libremente a la llamada de la verdad».

Y por esta razón, concluyó, «la Iglesia Católica siempre ha defendido la libertad religiosa para todas las personas».

Valoró la labor de la fundación por su ayuda a los cristianos en sus países de origen. «En países como la República Centroafricana, Burkina Faso y Mozambique, la Iglesia local, a menudo sostenida por su ayuda, se convierte en un signo vivo de armonía social y fraternidad, mostrando a sus vecinos que un mundo diferente es posible», alabó. EFE

ccg/ah

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR