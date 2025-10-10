El papa dice que el derecho a la libertad religiosa es vital para cualquier sociedad justa

Ciudad del Vaticano, 10 oct (EFE).- El papa León XIV aseguró este viernes que «el derecho a la libertad religiosa no es opcional, sino esencial» y es «una piedra angular de cualquier sociedad justa», en su discurso al recibir en el Vaticano a una delegación de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre.

«El derecho a la libertad religiosa no es opcional, sino esencial. Enraizada en la dignidad de la persona humana, creada a imagen de Dios y dotada de razón y libre albedrío, la libertad religiosa permite a las personas y a las comunidades buscar la verdad, vivirla libremente y dar testimonio de ella abiertamente», afirmó el pontífice estadounidense y peruano.

Y agregó: «Que es, por tanto, una piedra angular de cualquier sociedad justa, pues salvaguarda el espacio moral en el que la conciencia puede formarse y ejercitarse».

Consideró que la libertad religiosa, por lo tanto, «no es simplemente un derecho legal o un privilegio que nos otorgan los gobiernos; es una condición fundamental que posibilita la auténtica reconciliación» y «cuando se niega esta libertad, se priva a la persona humana de la capacidad de responder libremente a la llamada de la verdad».

Y por esta razón, concluyó, «la Iglesia Católica siempre ha defendido la libertad religiosa para todas las personas».

Valoró la labor de la fundación por su ayuda a los cristianos en sus países de origen. «En países como la República Centroafricana, Burkina Faso y Mozambique, la Iglesia local, a menudo sostenida por su ayuda, se convierte en un signo vivo de armonía social y fraternidad, mostrando a sus vecinos que un mundo diferente es posible», alabó. EFE

