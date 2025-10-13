El papa pide apoyar a los misioneros en todas las partes del mundo

Ciudad del Vaticano, 13 oct (EFE).- El papa León XIV lanzó este lunes un videomensaje con un llamamiento a todas las parroquias del mundo para que colaboren en el sostenimiento de los misioneros que trabajan en los rincones más remotos de la Tierra.

Con ocasión de la 99 Jornada Mundial de las Misiones, que celebra la Iglesia este domingo, el papa estadounidense y peruano destaca que la Jornada Mundial de las Misiones, que el próximo año celebrará su centenario, «es una ocasión privilegiada para que toda la Iglesia se una en oración por los misioneros y por la fecundidad de su labor apostólica».

Y la ocasión sirvió para recordar su experiencia misionera en Perú. “Cuando fui sacerdote, luego obispo misionero en Perú, vi de primera mano cómo la fe, la oración y la generosidad manifestadas en esta Jornada pueden transformar comunidades enteras”

«Invito a cada parroquia católica del mundo a participar en la Jornada Mundial de las Misiones. Sus oraciones y su apoyo ayudan a anunciar el Evangelio, a sostener programas pastorales y catequéticos, a construir nuevas iglesias y a atender las necesidades de salud y de educación de nuestros hermanos y hermanas en tierras de misión», agregó.

Asimismo, invitó a reflexionar a los sacerdotes sobre su misión de ser «misioneros de esperanza entre los pueblos» y a renovar su compromiso «con la dulce y alegre tarea de llevar a Jesucristo, nuestra Esperanza, hasta los últimos rincones del mundo».

«Gracias! Gracias por todo lo que harán para ayudarme a apoyar a los misioneros en todas partes. Dios les bendiga!», concluye el vídeo. EFE

