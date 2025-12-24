El papa sorprende con un saludo a los fieles en plaza de San Pedro antes de misa del Gallo

Ciudad del Vaticano, 24 dic (EFE).- El papa León XIV sorprendió este miércoles con un saludo a los fieles que esperaban en la plaza de San Pedro a pesar de la lluvia para seguir la misa del Gallo a través de las pantallas.

«La basílica de San Pedro es muy grande, pero no tan grande para recibir a todos vosotros. Por ello, gracias por vuestro valor por estar esperando aquí esta tarde», dijo el papa en inglés saliendo a la plaza de San Pedro antes de celebrar la misa en el interior en la que será su primera Navidad tras su elección el 8 de mayo.

Después, el papa habló en italiano: «Gracias por venir también con este es tiempo. Vamos a celebrar la fiesta de Navidad. El niño que ha nacido y que nos trae la paz, nos trae el amor de Dios».

El papa se despidió felicitando la Navidad a todos y después entró en la basílica para celebrar la misa del Galló. EFE

