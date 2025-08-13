The Swiss voice in the world since 1935

El papa vuelve a Castel Gandolfo para un nuevo periodo de vacaciones

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad del Vaticano, 13 ago (EFE).- El papa León XVI partirá esta tarde a Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, para unos días de vacaciones hasta el 19 de agosto y refugiarse en la localidad donde ya estuvo en julio del calor extremo de la capital y celebrar algunos actos por la zona como un almuerzo con un centenar de personas desfavorecidas.

Tras haber pasado 16 días en julio en Villa Barberini, en la localidad que fue residencia veraniega de los papas pero a la que Francisco nunca acudió, León XVI tras haber celebrado la audiencia general esta mañana se trasladará allí nuevamente para descansar, confirmó el Vaticano.

En este periodo, tiene prevista la celebración de la misa con motivo de la Virgen de la Asunción el 15 de agosto en la parroquia pontificia del palacio pontificio, seguido del rezo del ángelus a las 12:00 en la Plaza de la Libertad ante los fieles.

El domingo 17 de agosto, tras la misa en el Santuario de Santa Maria della Rotonda, regresará para el rezo del ángelus en Castel Gandolfo y después en el borgo Laudato Si’, situado en los jardines del palacio pontificio de Castel Gandolfo, almorzará con un centenar de personas necesitadas de la diócesis de Albano.

Se sentarán todos juntos en una misma mesa bajo los cenadores y «todos están deseosos de hablar con él, de compartir sus historias y dificultades», declaró a los medios vaticanos Alessio Rossi, director de Cáritas de la localidad de Albano.

Los invitados de León XIV serán huéspedes de los albergues, comedores sociales y centros de apoyo de Cáritas de Albano.

El pontífice estadounidense y peruano tiene previsto quedarse hasta el martes, 19 de agosto, para poder regresar a celebrar la audiencia general de los miércoles en el Vaticano. EFE

ccg/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR