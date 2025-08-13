El papa vuelve a Castel Gandolfo para un nuevo periodo de vacaciones

2 minutos

Ciudad del Vaticano, 13 ago (EFE).- El papa León XVI partirá esta tarde a Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, para unos días de vacaciones hasta el 19 de agosto y refugiarse en la localidad donde ya estuvo en julio del calor extremo de la capital y celebrar algunos actos por la zona como un almuerzo con un centenar de personas desfavorecidas.

Tras haber pasado 16 días en julio en Villa Barberini, en la localidad que fue residencia veraniega de los papas pero a la que Francisco nunca acudió, León XVI tras haber celebrado la audiencia general esta mañana se trasladará allí nuevamente para descansar, confirmó el Vaticano.

En este periodo, tiene prevista la celebración de la misa con motivo de la Virgen de la Asunción el 15 de agosto en la parroquia pontificia del palacio pontificio, seguido del rezo del ángelus a las 12:00 en la Plaza de la Libertad ante los fieles.

El domingo 17 de agosto, tras la misa en el Santuario de Santa Maria della Rotonda, regresará para el rezo del ángelus en Castel Gandolfo y después en el borgo Laudato Si’, situado en los jardines del palacio pontificio de Castel Gandolfo, almorzará con un centenar de personas necesitadas de la diócesis de Albano.

Se sentarán todos juntos en una misma mesa bajo los cenadores y «todos están deseosos de hablar con él, de compartir sus historias y dificultades», declaró a los medios vaticanos Alessio Rossi, director de Cáritas de la localidad de Albano.

Los invitados de León XIV serán huéspedes de los albergues, comedores sociales y centros de apoyo de Cáritas de Albano.

El pontífice estadounidense y peruano tiene previsto quedarse hasta el martes, 19 de agosto, para poder regresar a celebrar la audiencia general de los miércoles en el Vaticano. EFE

ccg/alf