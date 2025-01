El parque Universal inaugura en Florida un hotel inspirado en el cosmos

Miami, 22 ene (EFE).- El parque temático Universal en Orlando, en el centro de Florida, inauguró un nuevo hotel inspirado en el cosmos y que estará al lado del Icon, el nuevo desarrollo de atracciones que abrirá en el verano, informó este miércoles la empresa.

«El nuevo hotel de Universal Orlando Resort, Universal Stella Nova Resort, ya está oficialmente abierto y transportará a los huéspedes al centro de galaxias maravillosas para vivir una experiencia única en el universo», señaló la compañía en un comunicado.

La estructura, creada por el equipo de Universal Creative y operado por Loews Hotels & Co, se suma a la colección actual de hoteles temáticos de Universal Orlando y ofrece 750 habitaciones, opciones gastronómicas de inspiración cósmica.

Stella Nova Resort está junto al nuevo parque temático Universal Epic Universe, que abrirá este verano, y a pocos minutos de los parques temáticos de Universal Orlando: Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure y Universal Volcano Bay.

Diseñadas para reflejar la inmensidad infinita del universo, las habitaciones pueden alojar cómodamente hasta cuatro huéspedes y cuentan con ventanas estilo estación espacial.

El complejo turístico también ofrece una variedad de opciones gastronómicas, que incluyen Cosmos Cafe and Market, Galaxy Bar y Galaxy Grill.

Incluye piscina, zona acuática infantil y fogata, gimnasio, sala de juegos y la tienda Universal Studios Store.

Los huéspedes que se alojan en cualquiera de otros hoteles de Universal Orlando pueden aprovechar los beneficios exclusivos de los parques temáticos, que incluyen la entrada anticipada al parque Universal Volcano Bay y The Wizarding World of Harry Potter-Diagon Alley en Universal Studios Florida o The Wizarding World of Harry Potter-Hogsmeade en Universal Islands of Adventure hasta una hora antes de la apertura del parque.

Los huéspedes del Stella Nova Resort también disfrutarán de un sendero para caminar desde el hotel hasta Epic Universe cuando se abra el parque temático. EFE

