El petróleo Brent baja un leve 0,03 %, hasta los 65,45 dólares

Londres, 7 oct (EFE).- El precio del barril de petróleo Brent para entrega en diciembre se mantuvo este martes sin apenas cambios, tan solo con una leve bajada del 0,03 %, y se situó en 65,45 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, disminuyó 0,02 dólares con respecto a la última cotización en el International Exchange (ICE), cuando se situó en 65,47 dólares.

El Brent cerró prácticamente plano este martes, mientras los inversores siguen evaluando el impacto en el mercado de la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus países aliados (OPEP+) de aumentar su producción en noviembre frente a un hipotético escenario futuro de exceso de oferta.

La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, acordó en su reunión del pasado domingo un incremento de 137.000 barriles diarios para noviembre, el octavo ajuste mensual consecutivo, pero menor de lo vaticinado inicialmente por analistas y medios especializados. EFE

