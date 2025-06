El príncipe Emmanuel de Bélgica se estrena de incógnito como DJ Vyntrix

3 minutos

Bruselas, 26 jun (EFE).- El príncipe Emmanuel de Bélgica, de 19 años y tercero en la línea de sucesión, ha sorprendido al descubrirse que ha comenzado una carrera como DJ con el nombre de DJ Vyntrix y la publicación de sus primeros temas, entre ellos «Palace» (Palacio), hasta ahora de incógnito.

El hijo del rey Felipe y la reina Matilde de los Belgas, hermano menor de la heredera al trono Isabel de Brabante y del príncipe Gabriel y hermano mayor de la princesa Eléonore, se había lanzado a los platos de incógnito, camuflado con unas gafas de esquiar cubriéndole los ojos y una braga militar tapándole el resto del rostro.

Vestido de esa guisa, había publicado algunas fotos en redes sociales de DJ Vyntrix sin revelar su verdadera identidad, pero el diario flamenco Het Laatste Nieuws ha descubierto que tras esa esquiva indumentaria se encuentra el príncipe Emmanuel, información que han confirmado a ese periódico fuentes de la Casa Real.

La primera canción que publicó en internet el joven músico se titula «Rio» y está disponible en todas las plataformas de escucha en línea y la segunda, que ha visto la luz esta semana, se titula «Palacio», en lo que se entiende como una referencia a sus orígenes aristocráticos.

El tema electrónico palaciego, que fusiona géneros como el house, el trance y el electro-pop, arranca con una voz femenina en español que a lo largo de la canción repite varias veces la única frase que se escucha en los escasos 3 minutos de grabación: «El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes».

En «Rio», con tonos algo más luminosos, el sonido de fondo de las pletinas también se recubre con una voz femenino que a lo largo de toda la canción juega con la frase «Estoy perdiendo el tiempo contigo, pero me gusta» («I’m waisting my time with you, but I like it», en inglés original.

Los numerosos medios belgas que se han hecho eco de la noticia destacan que los protocolos de seguridad a los que está sujeto el aristócrata como miembro de la familia real hacen difícil pensar que pueda pinchar en fiestas, conciertos o festivales públicos como Tomorrowland, el evento de música electrónica de referencia en Bélgica.

El príncipe DJ, que en 2024 obtuvo el Bachillerato Internacional en la Escuela Internacional de Bruselas, un centro educativo privado con un coste de matriculación de entre 20.000 y 50.000 euros por año académico, toca el saxofón y es un gran aficionado a la música, como el resto de su núcleo familiar, dado que sus padres y sus hermanos mayores tocan el piano mientras que la pequeña Eleónore eligió el violín.

No es la primera vez que el príncipe Emmanuel sorprende a sus conciudadanos. Ya lo hizo el año pasado al anunciar que estaba formándose como futbolista en régimen de internado en la Academia Mifra de Zaragoza (España), sin que hasta entonces se supiera que practicaba ese deporte. EFE

