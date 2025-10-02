El presidente centroafricano formaliza su candidatura a las elecciones de diciembre

Nairobi, 2 oct (EFE).- El presidente de la República Centroafricana (RCA), Faustin Archange Touadéra, formalizó este jueves su candidatura para buscar un tercer mandato en las elecciones generales previstas para el próximo 28 de diciembre.

Touaderá, que dirige el país desde 2016, presentó oficialmente su candidatura ante la Autoridad Nacional de Elecciones (ANE) en Bangui, la capital del país, confirmó su partido, el Movimiento Corazones Unidos (MCU).

«El presidente de la República, Faustin Archange Touadéra, acaba de presentar su candidatura para las elecciones presidenciales», afirmó el MCU en su página de la red social Facebook.

Una multitud de simpatizantes acompañó el jefe del Estado para cumplir con ese requisito legal.

El presidente publicó este lunes un decreto para convocar oficialmente elecciones presidenciales, legislativas, regionales y municipales este 28 de diciembre.

Touadéra llamó a votar en los comicios a unos 2,4 millones de electores en el país, que tiene una población total de unos 6 millones.

Según el decreto presidencial, la campaña electoral se desarrollará entre los días 13 y 26 de diciembre, mientras la presentación de candidaturas se abre este jueves.

El mandatario ya confirmó el pasado julio que buscará la reelección en los comicios, después de que un polémico referéndum permitiera en 2023 eliminar el límite constitucional de dos mandatos presidenciales.

El anuncio de su candidatura despertó el rechazo y la desconfianza tanto de organizaciones de la sociedad civil, como de la oposición centroafricanas.

Aunque estas elecciones se consideran un paso clave para el fortalecimiento de la democracia del país, la votación plantea dudas, después de que la pasada semana se rompiera el diálogo entre el Gobierno y el Bloque Republicano para la Defensa de la Constitución (BRDC), que reúne a los principales partidos opositores.

Las conversaciones, que empezaron el pasado día 2, debían abordar los desacuerdos en torno a la organización de los comicios.

La RCA sufre una violencia sistémica desde finales de 2012, cuando una coalición de grupos rebeldes de mayoría musulmana -los Séléka («alianza» en idioma sango)- tomó Bangui y derrocó al expresidente François Bozizé, tras diez años de gobierno (2003-2013), lo que supuso el comienzo de una guerra civil. EFE

