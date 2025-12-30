El presidente de Bielorrusia anuncia el indulto de 20 presos políticos

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, firmó un decreto para indultar a 22 personas, veinte de ellas presos políticos, «con motivo de la proximidad del Año Nuevo», informó el martes la presidencia en un comunicado.

El anuncio llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya alentado a Bielorrusia a liberar a presos políticos a cambio del levantamiento o el alivio de las sanciones de Washington contra este aliado de Moscú.

En diciembre, más de un centenar de presos fueron liberados y trasladados de inmediato a Ucrania y Lituania, entre ellos el activista Ales Bialiatski, coganador del Premio Nobel de la Paz de 2022, y dos figuras de la oposición, María Kolesnikova y Viktor Babariko.

Entre las 15 mujeres y siete hombres que serán liberados ahora, veinte fueron condenados «por delitos de carácter extremista», la calificación utilizada para quienes se oponen al presidente, en el poder desde 1994.

Lukashenko, de 71 años, ha reprimido varios movimientos de protesta. En el más importante, en 2020 y 2021, decenas de miles de bielorrusos se manifestaron contra su reelección, considerada fraudulenta.

El indulto presidencial se concede por «razones humanitarias y en interés de las familias», según la presidencia, que no facilitó los nombres de las personas beneficiadas.

Según la oenegé bielorrusa de defensa de los derechos humanos Viasna, el país aún cuenta con más de un millar de presos políticos, entre ellos el histórico opositor Mikola Statkevich, liberado en septiembre pero que fue devuelto a prisión al negarse a abandonar el país.

